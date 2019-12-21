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التعليم: المدارس الخاصة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
امتحانات إلكترونية - أرشيفية
امتحانات إلكترونية - أرشيفية
قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إنه سيتم طباعة نسخة ورقية احتياطية من الامتحانات الإلكترونية المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة 15% فقط من إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، المقدرين بـ600 ألف طالب وطالبة، كنسخة احتياطية ورقية من امتحانات المواد، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأوضح مساعد الوزير، في تصريح خاص، أن هذا الإجراء الاحتياطي معتاد عند طباعة الاوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس، حرصًا على مصلحة الطلاب. وأضاف حجازي، أن نسبة طباعة النسخة الاحتياطية الورقية تعد
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مصر والمغرب يتفقان على العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعرضا سُبل الدفع قُدما بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري اليوم السبت، بنظيره المغربي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
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السيسي يبحث مع وزير الدفاع تأمين الحدود البرية والبحرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
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للاستفادة من الثروات.. السيسي بأمر بالتوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
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«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
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محافظ الإسكندرية يعتمد جداول امتحانات نصف العام

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية وكذلك الشهادات المحلية. وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في 28 ديسمبر الجاري، بينما تبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في 30 ديسمبر، وعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية في 9 يناير المقبل.
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سناتر الدروس الخصوصية.. إمبراطورية ضد القانون (ملف)

قبل أيام وبالتزامن مع حملات تطارد سناتر الدروس الخصوصية بالجيزة، كثرت الشكاوى من أولياء أمور بحى إمبابة الذى يتجاوز عدد سكانه المليونى مواطن، ضد مديرى بعض المدارس، الذين اتهموهم بتأجير الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسى لمعلمى الدروس الخصوصية، مقابل إجبار كل طالب على دفع 3 جنيهات فى الحصة الواحدة، واستمرت الشكاوى حتى أعلنت الإدارة التعليمية بشمال الجيزة فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، التى أعادتنا مجددا إلى النبش فى ملف الدروس الخصوصية الذى لم يغلق ولم تسفر تحركات وزارة التربية والتعليم فيه أى نتيجة منذ سنوات، حتى وعود القضاء عليه لم تتغير، لكن ثمة أشياء وتطورات جديدة طرأت على هذا الملف المزمن.
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«الدروس الخصوصية» صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يطرح حلولا

وباء الدروس الخصوصية، الملف الشائك داخل وزارة التربية والتعليم، والمشكلة التى عجزت وزارات متتالية على اختلاف خططها فى التعامل معها أو تقليلها، بالعكس زادت وتضخمت للحد الذى لم يعد حله أمرا سهلا، وطالما طرح البرلمان أزمة الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى أهم مشكلات المواطنين بكل المحافظات المصرية دون استثناء، وشهدت لجنة التعليم داخل المجلس صولات وجولات لمحاولة طرح حلول للمشكلة كان بينها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف ما سموه بـ"المهزلة"، ووضع مجموعة آليات لتطوير العملية التعليمية بحيث لا يحتاج الطالب إلى الدرس الخاص.
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على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".
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