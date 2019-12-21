التعليم: المدارس الخاصة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

امتحانات إلكترونية - أرشيفية

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إنه سيتم طباعة نسخة ورقية احتياطية من الامتحانات الإلكترونية المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة 15% فقط من إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، المقدرين بـ600 ألف طالب وطالبة، كنسخة احتياطية ورقية من امتحانات المواد، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضح مساعد الوزير، في تصريح خاص، أن هذا الإجراء الاحتياطي معتاد عند طباعة الاوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس، حرصًا على مصلحة الطلاب. وأضاف حجازي، أن نسبة طباعة النسخة الاحتياطية الورقية تعد