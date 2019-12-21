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قلق أمريكي بعد طلب «حكومة السراج» دعما عسكريا خارجيا في ليبيا

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن "التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع"، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
ووقع السراج، في وقت سابق، على مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحداهما تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والأخرى تتعلق بالجانب العسكري والأمني، والتي تمهد لوجود تركي عسكري على أراضي ليبيا. ووصف مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية، اتفاقية السراج وأردوغان بـ"الاستفزازية"، موضحا أنها تثير قلق
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ترامب

ترامب يوقع على قانون إنفاق حكومي بـ1.4 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض قوله :"إن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع "مار ايه لاجو" في ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".
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بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع «سن المدخنين»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.
الشرطة-الأمريكية (2)

شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بعد «مواجهة شرسة»

أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري، متواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية، وقتله، "بعد أن هاجم القطري رجل الشرطة بعنف" أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، حسبما ذكرت السلطات أمس الجمعة. وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني عودة السلام في ليبيا

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس الجهود الدولية الداعمة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة عملية السلام إلى مسارها. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا الاهتمامات المشتركة فيما يخص انتهاكات حظر الأسلحة وتزايد مشاركة المرتزقة والمقاولين من القطاع الخاص من المتعاملين مع الجيش.
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الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي.. أنقرة تعادي مصر في البحر المتوسط

في 27 نوفمبر الماضي، أبرمت تركيا ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن تعاون واتفاق أمني، أعلنت بموجبه أنقرة أنها مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وهو الاتفاق الذي لاقى اعتراضا من مصر واليونان وقبرص، معتبرة أنه غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.
عقيلة صالح

«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
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