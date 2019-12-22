صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

تشيلسي

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، مهاجم تشيلسي الساب جيمي فلويد هاسيلبانك، وفي المركز الثاني يتواجد مدرب البلوز الحالي فرانك لامبارد برصيد 9 أهداف.وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل واتفورد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب فيكارج رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.ويتذيل واتفورد جدول الترتيب

ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، مهاجم تشيلسي الساب جيمي فلويد هاسيلبانك، وفي المركز الثاني يتواجد مدرب البلوز الحالي فرانك لامبارد برصيد 9 أهداف.



وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل واتفورد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب فيكارج رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



ويتذيل واتفورد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.



وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 12 مباراة سابقة، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 11 مباراة مقابل انتصار وحيد لواتفورد.



وسجل لاعبو الشياطين الحمر في تلك المواجهات 28 هدفًا، واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.