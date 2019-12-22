السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

يوفنتوس

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.

وسبق وأن تواجه الفريقان في السوبر الإيطالي 4 مرات من قبل، وسيكون لقاء اليوم هو الخامس بينهما، كأكثر المواجهات تكرارًا في تاريخ البطولة.وأتت المواجهة الأولى في نسخة 1998، وحينها فاز لاتسيو 2-1 على ملعب اليوفي القديم "ديلي ألبي".أما المواجهة الثانية فكانت في عام 2013، وفاز يوفنتوس حينها برباعية نظيفة

وسبق وأن تواجه الفريقان في السوبر الإيطالي 4 مرات من قبل، وسيكون لقاء اليوم هو الخامس بينهما، كأكثر المواجهات تكرارًا في تاريخ البطولة.



وأتت المواجهة الأولى في نسخة 1998، وحينها فاز لاتسيو 2-1 على ملعب اليوفي القديم "ديلي ألبي".



أما المواجهة الثانية فكانت في عام 2013، وفاز يوفنتوس حينها برباعية نظيفة في ملعب الأولمبيكو.



وتجدد الصراع بينهما في نسخة 2015، وحينها فاز اليوفي مرة بهدفين دون رد في شنغهاي بالصين، أمام آخر لقاء بينهما فأتي في نسخة 2017 وحينها فاز لاتسيو 3-2 في الأولمبيكو.



وبشكل عام، توج بطل الدوري الإيطالي باللقب 22 مرة وحل وصيفًا في 9 مرات، بينما توج بطل كأس إيطاليا باللقب 7 مرات وحل وصيفًا في 16 مناسبة، وتوج وصيف كأس إيطاليا باللقب مرتين وحل وصيفًا 6 مرات.