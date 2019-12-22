رياضة

السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.
وسبق وأن تواجه الفريقان في السوبر الإيطالي 4 مرات من قبل، وسيكون لقاء اليوم هو الخامس بينهما، كأكثر المواجهات تكرارًا في تاريخ البطولة.وأتت المواجهة الأولى في نسخة 1998، وحينها فاز لاتسيو 2-1 على ملعب اليوفي القديم "ديلي ألبي".أما المواجهة الثانية فكانت في عام 2013، وفاز يوفنتوس حينها برباعية نظيفة
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ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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إنتر ميلان

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
يوفنتوس

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
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