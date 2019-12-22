سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش الليبي: قطر وتركيا تستخدمان السفن لدعم ميليشيات طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس. وقال المحجوب في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".

واحتجزت قوات الجيش الوطني الليبي، سفينة ترفع علم (جرينادا) وطاقمها تركي أثناء قيام السرية البحرية "سوسة" بدورية في المياه الإقليمية قبالة ساحل درنة. 

 

حسان- دياب (3)

«معي دعم ولن أعتذر».. حسان دياب يعلن رؤيته لحكومة لبنان الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي، مساء اليوم السبت، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".
نهر النيل

وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".
سعد-الحريرى

الحريري يدعو أنصاره للالتزام بـ«التظاهر السلمي»

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم"، وذلك غداة مواجهات اندلعت بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استُشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر". وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
احمد-المسماري (2)

المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]