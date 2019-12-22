الجيش الليبي: قطر وتركيا تستخدمان السفن لدعم ميليشيات طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

الجيش الليبي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس. وقال المحجوب في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".