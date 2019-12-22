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7 قتلى و30 مصابًا جراء انفجار سيارة ملغومة وسط الصومال

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
انفجار
انفجار
انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.
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«غير قادرين على حماية أراضينا».. الجراد يغزو الصومال

حث المزارعون الصوماليون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، أمس السبت، على مساعدتهم من أجل حماية محاصيلهم من غزو الجراد، الذي قد يمنعهم حتى من إطعام أسرهم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الأسبوع الماضي إن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة. وأضافت أن الخراب الذي ألحقه "غزو الجراد"، قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما، بحسب وكالة "رويترز".
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مصرع وإصابة 33 شخصا في حريق فندق جنوب كوريا الجنوبية

ذكرت قوات الإطفاء الكورية الجنوبية أن حريقا يعتقد أنه مفتعل، نشب في فندق بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين. وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحريق بدأ في الفندق المكون من خمسة طوابق في كوانغجو، على بعد حوالي 330 كلم جنوب سول، وتمت السيطرة عليه في غضون 30 دقيقة. ونقل نحو 33 شخصًا إلى مستشفيات قريبة من مكان الفندق، ولكن تم الإعلان عن وفاة واحد منهم في وقت لاحق. والبعض الآخر يتلقى العلاج من استنشاق الدخان والحروق والإصابات الأخرى، وبعضها في حالة حرجة.
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إثيوبيا تُدين هجمات استهدفت 4 مساجد في منطقة أمهرة

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا 4 مساجد في منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان نشره عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".
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ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
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مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة "غازني" الواقعة شرقي أفغانستان. وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة في وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.
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إصابة 25 شخصًا في انفجار بمبني سكني شرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة 25 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، في انفجار وقع بمبنى سكني في مدينة "بلانكنبرج" الواقعة شرقي البلاد.
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5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.
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11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.
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