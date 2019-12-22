7 قتلى و30 مصابًا جراء انفجار سيارة ملغومة وسط الصومال

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

انفجار

انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.