سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصرع وإصابة 33 شخصا في حريق فندق جنوب كوريا الجنوبية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
ذكرت قوات الإطفاء الكورية الجنوبية أن حريقا يعتقد أنه مفتعل، نشب في فندق بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين. وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحريق بدأ في الفندق المكون من خمسة طوابق في كوانغجو، على بعد حوالي 330 كلم جنوب سول، وتمت السيطرة عليه في غضون 30 دقيقة. ونقل نحو 33 شخصًا إلى مستشفيات قريبة من مكان الفندق، ولكن تم الإعلان عن وفاة واحد منهم في وقت لاحق. والبعض الآخر يتلقى العلاج من استنشاق الدخان والحروق والإصابات الأخرى، وبعضها في حالة حرجة.

وتم إلقاء القبض على مشتبه به في إشعال الحريق بشكل متعمد، من قبل الشرطة. كما ورد أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا والذي تم حجب هويته، كان يقيم في الطابق الثالث من الفندق عندما اندلع الحريق.

وقال المشتبه به للشرطة إنه أشعل النار في وسادة قبل أن يغادر الفندق، وفقًا للمصادر.

القضاء-على-تجمعات-للجراد-فى-اسوان (3)

«غير قادرين على حماية أراضينا».. الجراد يغزو الصومال

حث المزارعون الصوماليون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، أمس السبت، على مساعدتهم من أجل حماية محاصيلهم من غزو الجراد، الذي قد يمنعهم حتى من إطعام أسرهم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الأسبوع الماضي إن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة. وأضافت أن الخراب الذي ألحقه "غزو الجراد"، قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما، بحسب وكالة "رويترز".
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

إثيوبيا تُدين هجمات استهدفت 4 مساجد في منطقة أمهرة

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا 4 مساجد في منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان نشره عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

7 قتلى و30 مصابًا جراء انفجار سيارة ملغومة وسط الصومال

انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.
خط-غاز

ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

إثيوبيا تُدين هجمات استهدفت 4 مساجد في منطقة أمهرة

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا 4 مساجد في منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان نشره عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.
مون-جيه-إن-رئيس-كوريا-الجنوبية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.
علم فلسطين

مستوطنون يحرقون سيارات فلسطينية جنوب وشرق نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة عددا من مركبات الفلسطينيين في 3 قرى جنوب وشرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقوا عددا من المركبات. وأضاف دغلس أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وأحرقوا مركبته وخطوا شعارات عنصرية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]