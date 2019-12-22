رياضة

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب البيرنابيو في 88 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 59 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 223 هدفًا، واستقبلت شباكهم 99 هدفًا.ويتصدر أسطورة بلباو السابق، تيلمو زارا قائمة الهدافين التاريخين لتلك المواجهة برصيد
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يوفنتوس

السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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برشلونة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
برشلونة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
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