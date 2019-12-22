ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.

وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب البيرنابيو في 88 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 59 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 223 هدفًا، واستقبلت شباكهم 99 هدفًا.ويتصدر أسطورة بلباو السابق، تيلمو زارا قائمة الهدافين التاريخين لتلك المواجهة برصيد