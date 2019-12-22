اليوم.. «جنايات الطفل» تحسم مصير قتلة «شهيد الشهامة»

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

شهيد الشهامة

ينتظر الآلاف من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حُكم محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، فى قضية مقتل شهيد الشهامة، المجنى عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضى، بمدينة تلا، فى القضية التى شغلت الرأى العام. ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التى وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين اللذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى.

وأثبتت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أن المجنى عليه استاء من تصرفات المتهم راجح قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد.وكشفت التحقيقات أن المتهمين، محمد راجح وإسلام