اليوم.. «جنايات الطفل» تحسم مصير قتلة «شهيد الشهامة»
تحرير:التحرير
٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
شهيد الشهامة
ينتظر الآلاف من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حُكم محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، فى قضية مقتل شهيد الشهامة، المجنى عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضى، بمدينة تلا، فى القضية التى شغلت الرأى العام.
ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التى وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين اللذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى.
وأثبتت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أن المجنى عليه استاء من تصرفات المتهم راجح قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد.وكشفت التحقيقات أن المتهمين، محمد راجح وإسلام
وأثبتت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أن المجنى عليه استاء من تصرفات المتهم راجح قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجنى عليه بموضع قرب شارع هندسة الرى بمدينة تلا، وما أن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول مشهرا مطواة فى وجهه ونفث الثانى على وجهه مادة حارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجنى عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولاً الهرب، فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهى وأشهر مطواة فى وجهه أعاقت هروبه وتمكن على أثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول راجح بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة أعلى فخذه اليسرى، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخنا بجراحه، فنقله الأهالى إلى مستشفى تلا المركزى، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.
وتشهد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة ا خرين محبوسين ا لى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.