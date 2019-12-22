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ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق تجاري «أولي» مع الصين

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا". وأضاف ترامب حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا". وكان ترامب أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي، إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل، ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.


مايك-بومبيو

قلق أمريكي بعد طلب «حكومة السراج» دعما عسكريا خارجيا في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن "التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع"، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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ترامب يوقع على قانون إنفاق حكومي بـ1.4 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض قوله :"إن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع "مار ايه لاجو" في ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".
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بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع «سن المدخنين»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.
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شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بعد «مواجهة شرسة»

أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري، متواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية، وقتله، "بعد أن هاجم القطري رجل الشرطة بعنف" أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، حسبما ذكرت السلطات أمس الجمعة. وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
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تنازلات ترامب تحدد فرص إنهاء الحرب التجارية مع الصين

على الرغم من تأكيد مسؤولين كُثر في كلا البلدين، اقتراب الصين والولايات المتحدة من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ ما يزيد على عام، لا تزال هناك حالة من التحفظ لدى الجانبين بشأن مصير المفاوضات الجارية. وتسود حالة من القلق لدى الصين، خاصة بعد أن طلبت العملاقة الآسيوية تنفيذ بعض الشروط المماثلة لتلك التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما كان بمنزلة تعثر جديد في المفاوضات بين الجانبين، والتي بدأت منذ ما يزيد على عام كامل.
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وزير الدفاع الأمريكي: سنبقي 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، أن القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أتمت انسحابها من منطقة شمال شرقي سوريا. وقال إسبر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " في نبأ عاجل لها، إن الولايات المتحدة ستبقي نحو 600 جندي في سوريا، مشيرا إلى أمكانية تقليص العدد إذا قررت دول حليفة إرسال قوات تابعة لها.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
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