أسواق ووحدات فاخرة.. وزير الإسكان يستعرض حصاد 2019 بـ6 أكتوبر

تتضمن مشروعات المحاور الداخلية، مشروع صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر ومشروع صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوى ومشروعات تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية القديمة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

وزير الإسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا يتضمن حصاد جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال عام 2019، فى مجال الطرق وتطوير المحاور الخارجية والداخلية، ومشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وغيرها من أعمال التنمية المختلفة بالمدينة. وقال وزير الإسكان في بيان الوزارة اليوم الأحد، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذ عدد كبير من المحاور الرئيسية والداخلية بإجمالى استثمارات حوالى 6 مليارات جنيه، بجانب تنفيذ 6720 وحدة سكنية 280 عمارة، بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.

وحول مشروعات الطرق، أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المحاور الرئيسية، وتشمل مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم وداعم لطريق الفيوم، ومشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات

وحول مشروعات الطرق، أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المحاور الرئيسية، وتشمل مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم وداعم لطريق الفيوم، ومشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، ومشروع طريق الواحات بطول حوالى 30 كم، ومشروع الطريق الدائرى الجنوبى، ويُعد بمثابة جزء من الطريق الدائرى حول المدينة لربط جميع المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدينتى أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات صيانة الطرق بشكل دورى.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: "تتضمن مشروعات المحاور الداخلية، مشروع صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، ومشروع صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية القديمة (الحى المتميز - غرب سوميد المجاورة الأولى - الحى السادس - القرية السياحية الرابعة والسادسة - التوسعات الشرقية)، بجانب تنفيذ أعمال زراعة وتشجير بإجمالى مساحة 362500 م2، ومشروعات تجميل عدد من الميادين الرئيسية بالمدينة، وتجميل أكشاك الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر.



وقال المهندس شريف الشربينى: "جارٍ تنفيذ 5 أسواق تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة بجميع أنحاء المدينة، وخاصة فى المناطق الجديدة، بجانب تشغيل الوحدة الصحية بمنطقة أبوالوفا جنوب الأحياء، ضمن مشروع متكامل يضم (سوقاً تجارية، وحضانات، ووحدة صحية)، وجارٍ تجهيز وحدة صحية أخرى، كما تم إنشاء فرع جديد للشهر العقارى، بمقر جهاز المدينة بالدور الأرضى، لتوفير تلك الخدمة الهامة لسكان المدينة، بالإضافة إلى افتتاح المركز التكنولوجى الجديد لخدمة المواطنين، وافتتاح المركز التكنولوجى الثانى لخدمة المواطنين لمرفق المياه، لتوفير الخدمات بشكل أسهل وأسرع للمواطنين.



وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن جهاز المدينة وضع برنامجاً متكاملاً لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، وذلك ضمن الخطة العامة لتطوير المدينة واستبدال السيارات نصف النقل لخدمة المترددين والعمالة اليومية بالمناطق الصناعية بالمدينة، بالميكروباص، حيث تم طرح 188 سيارة ميكروباص أجرة 14 راكباً، كما وضع جهاز المدينة خطة لمنع سير مركبات التوك التوك بالمحاور الرئيسية تمهيداً لمنع سيره نهائياً بالمدينة، وتم رصد عدد مركبات التوك التوك بالمدينة، ويتم شن حملات يومية، ومصادرة ما بين 30 و40 توك توك يومياً، وذلك بالتزامن مع إتاحة 500 مركبة فان 7 راكب ضمن منظومة السرفيس، وبالتنسيق مع إدارة المرور للقضاء على سير مركبة التوك توك نهائيا، وذلك حفاظاً على النسق الحضارى للمدينة، بالإضافة إلى تنظيم حملات يومية صباحية ومسائية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات بالمدينة، وإنشاء سويقات بديلة مقننة ومنظمة ومنضبطة، وقريبة من نفس أماكن عملهم لمنع وجودهم بشكل عشوائى.



وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ رفع 5 ملايين م3 من المخلفات المتراكمة على محاور الطرق ومناطق الخدمات، وذلك فى إطار الحفاظ على بيئة نظيفة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، وتنفيذ سلات للقمامة بالمحاور الرئيسية، والإعداد لطرح منظومة الجمع من المنبع، والتى تقوم على أساس جمع القمامة المنزلية من الوحدات السكنية، وبالتالى منع تواجد صناديق القمامة فى الطرق، وعدم تراكم القمامة، والقضاء على ظاهرة النباشين، بجانب تنظيم حملات على الجراجات العشوائية بمختلف أنحاء المدينة، وكذا تنظيم حملات مكثفة على ظاهرة المقاهي والجراجات العشوائية في الأحياء (10 - 11 - 12).



وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح أول مرحلة بمشروع "شارع مصر"، بجوار معهد الثقافة والعلوم، بعدد 50 عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة (طعام - اكسسوارات - مشغولات يدوية - مشروبات - ألعاب أطفال - غيرها)، وتم تجهيز أماكن العربات بشكل لائق، وتخصيص زى موحد للعاملين بكل عربة، وتم تجهيز وصلات مياه الشرب، وحنفيات الحريق، ومصادر التغذية للكهرباء والصرف للعربات، ولكل عربة وصلات منفصلة، وجميع الأعمال اللازمة بالمشروع، ومن المقرر أن يتم افتتاحه يوم 31 ديسمبر 2019، ويأتى هذا المشروع فى إطار توفير فرص عمل لشباب المدينة.



وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق (مياه شرب – صرف صحى)، وكذا أعمال الكهرباء، لرفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع الموقف الإقليمى، والذى يقع فى الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين، لربط أحياء مدينة 6 أكتوبر بالداخل، وربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري من خلال الباص أو المينى باص، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه العام المقبل، بجانب مشروع الأتوبيس فائق الجودة (مواصلات مصر)، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة في مصر، لربط مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات / الإنتاج الإعلامي، بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبدالمنعم رياض.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تطوير منطقة الحصرى، وخلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميدانى "الجلاء – الحصرى" للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية "جامعة 6 أكتوبر - نطاق المولات بالحصرى - جهاز مدينة 6 أكتوبر"، وتقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة، وخلق ساحات انتظار سطحية بنطاق المولات بسعة 194 سيارة مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وساحات انتظار جانبية للطرق الداخلية بسعة استيعابية 420 سيارة، وتشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة، واستحداث طريق لربط محور 47100 ومحور 48100.







