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أسواق ووحدات فاخرة.. وزير الإسكان يستعرض حصاد 2019 بـ6 أكتوبر

تتضمن مشروعات المحاور الداخلية، مشروع صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر ومشروع صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوى ومشروعات تطوير ورفع كفاءة الأحياء السكنية القديمة
تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا يتضمن حصاد جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال عام 2019، فى مجال الطرق وتطوير المحاور الخارجية والداخلية، ومشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وغيرها من أعمال التنمية المختلفة بالمدينة. وقال وزير الإسكان في بيان الوزارة اليوم الأحد، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذ عدد كبير من المحاور الرئيسية والداخلية بإجمالى استثمارات حوالى 6 مليارات جنيه، بجانب تنفيذ 6720 وحدة سكنية 280 عمارة، بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
وحول مشروعات الطرق، أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المحاور الرئيسية، وتشمل مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم وداعم لطريق الفيوم، ومشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطع طريق الواحات
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قرش- الحوت -في -السويس (1)

أول رد من «البيئة» حول سماع أصوات للحوت الأزرق بالسواحل الشمالية

نفت وزارة البيئة، اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول سماع أصوات للحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي: "في إطار متابعة وزارة البيئة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع والتي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي".
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

قريبًا.. افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

التعليم: المدارس الخاصة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إنه سيتم طباعة نسخة ورقية احتياطية من الامتحانات الإلكترونية المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة 15% فقط من إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، المقدرين بـ600 ألف طالب وطالبة، كنسخة احتياطية ورقية من امتحانات المواد، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
سامح-شكرى (1)

مصر والمغرب يتفقان على العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعرضا سُبل الدفع قُدما بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري اليوم السبت، بنظيره المغربي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
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الاسكان-الاجتماعى (4)

593 مليون جنيه تكلفة مشروعات «تعمير الصعيد» في قنا

قال محافظ قنا أشرف غريب الداودي، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وتنمية جنوب الصعيد بالمحافظة بلغت 593 مليون جنيه. وأوضح المحافظ خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد محمد مصطفي، أن مشروعات الجهاز بالمحافظة تشمل: تطوير محطة الألبان بالمعنا بمدينة قنا، وإنشاء 106 عمارات سكنية تضم 2544 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء إدارات وحدات لمديرية التضامن الاجتماعي وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى "الكلاحين، المسيد، جزيرة الحمودى، بلاد المال البحري، الدهسه".
توك-توك

الإسكان: حملات لضبط «التكاتك» بمدينتي دمياط وبدر

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة. وأضاف رجب في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا في الإسماعيلية بـ 823 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحي، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار -في بيان الوزارة اليوم الخميس، إنه يتم تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.
الرئيس-السيسى

السيسي يفتتح مشروعي الإسكان وفندق اللسان بدمياط

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعين عبر تقنية (الفيديو كونفرس) في محافظة دمياط، وهما: مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية، وأزاح الستار المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبد القادر المشرف على المشروع، وفندق "شتيجنبرجر" اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وأزاح الستار عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام سعيد مدير عام الفندق.
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