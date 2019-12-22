قريبًا.. افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة
تحرير:أ.ش.أ
٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
عبد الحميد الهجان
قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.
وأكد المحافظ أن ملف القمامة من أهم الملفات الحيوية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه في القليوبية، حيث يقاس مدى التحضر بمستوى النظافة والشكل الحضاري بالشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.وأوضح أنه جاري الدراسة لتوفير تمويل مادي لرصف وتطوير الشوارع
وأكد المحافظ أن ملف القمامة من أهم الملفات الحيوية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه في القليوبية، حيث يقاس مدى التحضر بمستوى النظافة والشكل الحضاري بالشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.
وأوضح أنه جاري الدراسة لتوفير تمويل مادي لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خاصة بمدينة شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو وشارع 135، مؤكدا أن المواطن شريكا أساسيا بتلك المنظومة وسيتم تحرير محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة بالشوارع،مناشدا المواطنين بضرورة الاشتراك مع المتعهدين من أجل نظافة مدنهم.
واستمع المحافظ إلي آراء ومشكلات المتعهدين والتي تنحصر في انتشار عربات الكارو وعدم اشتراك عدد كبير من المواطنين بالمنظومة حيث يبلغ عدد المشتركين بجميع القطاعات 30% فقط من إجمالي المواطنين وعدم فرض غرامات علي المواطن غير المشترك بالمنظومة، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي ستساهم في حل المشكلة عن طريق التنسيق مع مديرية الأمن وشن حملات موسعة لمنع سيارات الكارو بالتعامل مع الموطن، حيث تقوم تلك العربات بتجميع القمامة من الشقق السكنية وإلقاءها بالشوارع الرئيسية وعدم الالتزام بإلقائها بالمقالب الوسيطة أو العمومية، كما سيتم إلزام المتعهدين بالجمع السكني من المنازل وزيادة عدد المشرفين علي القطاعات ومنع النباشين والغنامين ومربي الحيوانات بالشوارع.