قريبًا.. افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

عبد الحميد الهجان

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ أن ملف القمامة من أهم الملفات الحيوية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه في القليوبية، حيث يقاس مدى التحضر بمستوى النظافة والشكل الحضاري بالشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.وأوضح أنه جاري الدراسة لتوفير تمويل مادي لرصف وتطوير الشوارع