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قريبًا.. افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.
وأكد المحافظ أن ملف القمامة من أهم الملفات الحيوية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامه في القليوبية، حيث يقاس مدى التحضر بمستوى النظافة والشكل الحضاري بالشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا لإيجاد حل لهذه المشكلة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.وأوضح أنه جاري الدراسة لتوفير تمويل مادي لرصف وتطوير الشوارع
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محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء مرسى سياحي للبواخر بشبرا

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنه سيتم إنشاء مرسى سياحي للبواخر السياحية بشبرا الخيمة حتى يتسنى للسائحين زيارة قصر محمد علي عن طريق الرحلات النيلية. جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية لتفقد عدد المشروعات بنطاق حي غرب وشرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة ورفع القمامة من الشوارع، فضلا عن دراسة المشكلات التي تعاني منها ودراسة الملفات الهامة التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة. وتفقد المحافظ قصر محمد علي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم به والتي تتكلف 194 مليون جنيه ومن المنتظر فتح القصر في 30 يونيو 2020..مشيرا إلى أن القصر يعد تحفة معمارية فريدة،ويجري العمل به على قدم وساق للانتهاء من تطويره في أقرب وقت.
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