«غير قادرين على حماية أراضينا».. الجراد يغزو الصومال

تحرير:رويترز ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

الجراد

حث المزارعون الصوماليون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، أمس السبت، على مساعدتهم من أجل حماية محاصيلهم من غزو الجراد، الذي قد يمنعهم حتى من إطعام أسرهم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الأسبوع الماضي إن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة. وأضافت أن الخراب الذي ألحقه "غزو الجراد"، قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المزارع الصومالي في دوسا مأرب، عاصمة إقليم غالغادود، جماد محمد، إن الجراد أتى بالفعل على منطقة الرعي لديهم، مضيفا: "نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتي زرعنا فيها البطيخ والفول. نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لمساعدتنا".من جهته، قال المزارع جيرو قورهيري