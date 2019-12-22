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«غير قادرين على حماية أراضينا».. الجراد يغزو الصومال

تحرير:رويترز ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
الجراد
الجراد
حث المزارعون الصوماليون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، أمس السبت، على مساعدتهم من أجل حماية محاصيلهم من غزو الجراد، الذي قد يمنعهم حتى من إطعام أسرهم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الأسبوع الماضي إن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة. وأضافت أن الخراب الذي ألحقه "غزو الجراد"، قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المزارع الصومالي في دوسا مأرب، عاصمة إقليم غالغادود، جماد محمد، إن الجراد أتى بالفعل على منطقة الرعي لديهم، مضيفا: "نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتي زرعنا فيها البطيخ والفول. نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لمساعدتنا".من جهته، قال المزارع جيرو قورهيري
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حرائق لبنان

مصرع وإصابة 33 شخصا في حريق فندق جنوب كوريا الجنوبية

ذكرت قوات الإطفاء الكورية الجنوبية أن حريقا يعتقد أنه مفتعل، نشب في فندق بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين. وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحريق بدأ في الفندق المكون من خمسة طوابق في كوانغجو، على بعد حوالي 330 كلم جنوب سول، وتمت السيطرة عليه في غضون 30 دقيقة. ونقل نحو 33 شخصًا إلى مستشفيات قريبة من مكان الفندق، ولكن تم الإعلان عن وفاة واحد منهم في وقت لاحق. والبعض الآخر يتلقى العلاج من استنشاق الدخان والحروق والإصابات الأخرى، وبعضها في حالة حرجة.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

إثيوبيا تُدين هجمات استهدفت 4 مساجد في منطقة أمهرة

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا 4 مساجد في منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان نشره عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".
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7 قتلى و30 مصابًا جراء انفجار سيارة ملغومة وسط الصومال

انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.
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ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
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عادل-الغضبان

الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي قرى جنوب بورسعيد

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على الأراضي الخاصة بهم. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة بورسعيد، أكدت أنه لا صحة لتهجير أيً من أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة التعديات على أراضي الدولة بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وكذلك الأراضي المحيطة ببحيرة المنزلة دون المساس بأي حق من حقوق الأهالي المُقيمين بها، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في استرداد الأراضي والأملاك المُتعدى عليها بكل حزم.
تفجير بالصومال - أرشيفية

مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 أخرين في اعتداء على فندق بالصومال

لقي عشرة أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على فندق يقع بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، إذ أوضح نائب المفوض العام للشرطة، زكية حسين في بيان نشرته، على موقع التغريدات المصغرة تويتر، أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء وقع مساء أمس الثلاثاء، وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عندما تمكنت قوات الأمن الصومالية من قتل جميع العناصر المهاجمة الخمسة.
قصر- الرئاسة- بالصومال (1)

ارتفاع عدد قتلى اقتحام قصر رئاسة الصومال لـ5 أشخاص

أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين، إذ ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث. وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.
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