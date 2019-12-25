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الشوفان والبنجر.. أفضل الأطعمة للمصابين بسرطان الكبد

تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أطعمة لسرطان الكبد
أطعمة لسرطان الكبد
تعددت أنواع السرطان ويبقى الألم واحدا، وسرطان الكبد من السرطانات التي تبدأ في خلايا الكبد، كما أن العديد من أنواع السرطانات يمكن أن تتكون في هذا العضو. أكثر الأنواع الشائعة لسرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يتشكل داخل خلية كبدية، كما هناك أنواع أخرى من سرطان الكبد مثل سرطان القنوات الصفراوية وورم أرومي كبدي، لكنهما ليسا شائعان مثل النوع الأول، وإذا كنت مريضا بهذا السرطان فعليك اتباع نظام غذائي صحي لتقليل المضاعفات، لذا تعرف على أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها حسبما ذكرها موقع Boldsky.com.
تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج من المرض الخبيث يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن، والحفاظ على قوتك وسرعة الشفاء.  اقرأ أيضا: شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف يقترح الأطباء أنه يجب
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كيف تحضر بديل مبيض القهوة والشيبسي والصودا في منزلك؟

عند ذكر حبوب الإفطار المحلاة، والخبز الأبيض، الصودا والجرانولا، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة فغالبا ما يتم استهلاك كميات كبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات من قبل الأشخاص في مختلف الدول. بالرغم أن هذه الأنواع قد تكون لذيذة وتشعرك بالراحة بعد تناولها، لكن إذا كنت تستهلكها بانتظام فغالبا ما تضر صحتك، ولحسن الحظ أن أغلبية الأطعمة يمكن تحضيرها في المنزل وبمكونات صحية، لذا تعرف على أفضل ما يمكنك تناوله في منزلك بدون الإضرار بصحتك حسبما ذكر موقع Healthline.
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تقشير البشرة ومنع تساقط الشعر| 5 فوائد لبذور الحلبة

يلجأ الأطباء الآن إلى استخدام آليات طبيعية، للحفاظ على صحة البشرة، مع الابتعاد عن المنتجات باهظة الثمن، والتي قد يكون لها آثار جانبية، تؤدي إلى حدوث تشوهات، فنبات الحلبة يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يوصى بتناول كوب من الحلبة، أثناء الرضاعة الطبيعية، من أجل زيادة لبن الأم، كما يعمل على التعزيز من نمو الشعر، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن، فوضحت أبحاث أن تناول 500 ميلجرام من نبات الحلبة، يقلل من الدهون بشكل ملحوظ، نقلًا عن موقع "thebetterindia".
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«الخبز».. أطعمة لا يتناولها الطهاة في المطاعم

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة غير التقليدية، فغالبا أنت تحب الذهاب إلى المطاعم المختلفة للاستمتاع بالمذاقات الموجودة والتي تعكس ثقافة كل بلد، كما أن جودة الطعام ليست واحدة في كل الأماكن، فطريقة تحضير الأصناف تحدد السعر والجودة. بالرغم من أنك تحب تناول الطعام من الخارج، لكن غالبا تركز على تناول اللحم في أماكن معينة، خوفًا من أن يكون ليس جيدا كالذي يُقدم في كافيتيريا الجامعة أو العمل، ولكن في الحقيقة تحت الصلصة الفاخرة التي يتم تحضيرها في المطاعم الكبيرة، قد يكون هناك ما لا يعجبك إذا علمت به.
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لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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