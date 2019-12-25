الشوفان والبنجر.. أفضل الأطعمة للمصابين بسرطان الكبد

تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أطعمة لسرطان الكبد

تعددت أنواع السرطان ويبقى الألم واحدا، وسرطان الكبد من السرطانات التي تبدأ في خلايا الكبد، كما أن العديد من أنواع السرطانات يمكن أن تتكون في هذا العضو. أكثر الأنواع الشائعة لسرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يتشكل داخل خلية كبدية، كما هناك أنواع أخرى من سرطان الكبد مثل سرطان القنوات الصفراوية وورم أرومي كبدي، لكنهما ليسا شائعان مثل النوع الأول، وإذا كنت مريضا بهذا السرطان فعليك اتباع نظام غذائي صحي لتقليل المضاعفات، لذا تعرف على أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها حسبما ذكرها موقع Boldsky.com.

تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج من المرض الخبيث يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن، والحفاظ على قوتك وسرعة الشفاء. اقرأ أيضا: شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف يقترح الأطباء أنه يجب