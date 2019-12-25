الشوفان والبنجر.. أفضل الأطعمة للمصابين بسرطان الكبد

تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن
تعددت أنواع السرطان ويبقى الألم واحدا، وسرطان الكبد من السرطانات التي تبدأ في خلايا الكبد، كما أن العديد من أنواع السرطانات يمكن أن تتكون في هذا العضو.
أكثر الأنواع الشائعة لسرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يتشكل داخل خلية كبدية، كما هناك أنواع أخرى من سرطان الكبد مثل سرطان القنوات الصفراوية وورم أرومي كبدي، لكنهما ليسا شائعان مثل النوع الأول، وإذا كنت مريضا بهذا السرطان فعليك اتباع نظام غذائي صحي لتقليل المضاعفات، لذا تعرف على أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها حسبما ذكرها موقع Boldsky.com.
تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج من المرض الخبيث يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن، والحفاظ على قوتك وسرعة الشفاء.
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يقترح الأطباء أنه يجب
تعتبر العناصر الغذائية عامل مهم إذا كنت تعاني من سرطان الكبد، كما أن استهلاك نظام غذائي متوازن سواء قبل أو أثناء الإصابة أو بعد العلاج من المرض الخبيث يمكن أن يساعد في الشعور بالتحسن، والحفاظ على قوتك وسرعة الشفاء.
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يقترح الأطباء أنه يجب على المريض أن يركز على تناول ما بين 5- 6 وجبات صغيرة في أوقات متباعدة تقريبا ليصل الوقت بين واحدة وأخرى 3 ساعات، وعندما تقوم بهذا الأمر فإن جسمك يستقبل العناصر الغذائية الكافية من البروتينات والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى تقليل خطر الآثار الجانبية التي لها علاقة بعلاجات سرطان الكبد مثل الغثيان.
عليك معرفة أن تلك الأطعمة لا تساعد في الشفاء أو منع بدايات الإصابة بالسرطان، لكنها تساعد في التحكم في الأعراض وتعزيز الروتين اليومي خلال الإصابة بالمرض.
1- البروتينات الخالية من الدهون
تعتبر البروتينات مثل الدجاج والأسماك والبيض ومنتجات الألبان منخفضة الدهون، إلى جانب المكسرات والصويا مفيدة لمن يعانون من سرطان الكبد، والتحكم في استهلاك هذه الأصناف يمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي والمساعدة في الشفاء.
2- الحبوب الكاملة
تناول الشوفان وخبز القمح الكامل، الأرز البني، والمكرونة كاملة القمح، ليس فقط يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، لكنها يمكن أن تحسن من مستويات الطاقة حيث إنها مصدر ممتاز للكربوهيدرات والألياف، ولهذا يوصى الأطباء المرضى بتناول الحبوب الكاملة.
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3- الفاكهة
استهلاك الفاكهة وخاصة زاهية اللون يعتبر أمر جيد لصحة الكبد، وذلك لأن الفاكهة مثل الجريب فروت، والتوت الأزرق بالإضافة إلى التوت البري والعنب معبأة بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة.
4- الخضروات
مثل الفاكهة ذات الألوان الزاهية، فإن تناول الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة يساعد الجسم على محاربة السرطان، حيث يمكنك تناول البنجر، و الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي، ووفقا لما كشفت عنه الدراسات فإن هذه الخضروات يمكن أن تزيد من معدلات عملية إزالة السموم وحماية الكبد من التلف.
5- الدهون الصحية
يمكنك الحصول على الدهون الصحية من الأفوكادو والمكسرات، والبذور، بالإضافة إلى زيت الزيتون، فجميعها مهمة لمرضى الكبد وتحمي من السرطان، حيث تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تحسن من الحالة الصحية.
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6- الماء والسوائل الأخرى
شرب الماء بكميات كافية أمر مهم لصحة الكبد، حيث يساعد الماء الجسم على بقائه رطبا وهذا يعتبر ضروريا خلال مرحلة العلاج من سرطان الكبد.
وفي النهاية، من المهم تقليل كميات الحلويات خلال الإصابة بالمرض الخبيث، وذلك لأنها تؤثر على صحة الكبد واتباع روشتة صحية تحتوي على جميع العناصر الغذائية الصحية التي لا تزيد من الجذور الحرة المسببة للسرطانات.