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أول رد من «البيئة» حول سماع أصوات للحوت الأزرق بالسواحل الشمالية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
حوت - أرشيفية
حوت - أرشيفية
نفت وزارة البيئة، اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول سماع أصوات للحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي: "في إطار متابعة وزارة البيئة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع والتي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي".
ورجحت وزارة البيئة، أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو مؤكدة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات
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اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

قريبًا.. افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم قريبا افتتاح محطة شبرا الخيمة الوسيطة لتجميع القمامة التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، بمتعهدي القمامة بمدينة شبرا الخيمة للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المالية والنظافة والبيئة ووحدة تطوير العشوائيات ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

أسواق ووحدات فاخرة.. وزير الإسكان يستعرض حصاد 2019 بـ6 أكتوبر

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا يتضمن حصاد جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال عام 2019، فى مجال الطرق وتطوير المحاور الخارجية والداخلية، ومشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، وتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، وغيرها من أعمال التنمية المختلفة بالمدينة. وقال وزير الإسكان في بيان الوزارة اليوم الأحد، إن جهاز مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذ عدد كبير من المحاور الرئيسية والداخلية بإجمالى استثمارات حوالى 6 مليارات جنيه، بجانب تنفيذ 6720 وحدة سكنية 280 عمارة، بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.
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التعليم: المدارس الخاصة جاهزة لامتحانات الثاني الثانوي إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إنه سيتم طباعة نسخة ورقية احتياطية من الامتحانات الإلكترونية المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة 15% فقط من إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، المقدرين بـ600 ألف طالب وطالبة، كنسخة احتياطية ورقية من امتحانات المواد، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
سامح-شكرى (1)

مصر والمغرب يتفقان على العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعرضا سُبل الدفع قُدما بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري اليوم السبت، بنظيره المغربي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: الانتهاء من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور

أعلنت وزارة البيئة عن الانتهاء، من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمقر مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء. وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن إقامة المحطة تأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
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