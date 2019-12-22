أول رد من «البيئة» حول سماع أصوات للحوت الأزرق بالسواحل الشمالية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

حوت - أرشيفية

نفت وزارة البيئة، اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول سماع أصوات للحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي: "في إطار متابعة وزارة البيئة لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحيتان الزرقاء، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيـئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع والتي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي".

ورجحت وزارة البيئة، أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو مؤكدة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات