جريمة

السجن 15 عامًا لمحمد راجح قاتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
محمود البنا
محمود البنا
عاقبت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم، اليوم الأحد، محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل طالب تلا بالمنوفية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وتعد تلك العقوبة هي الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون. وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت
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محمود البنا

اليوم.. «جنايات الطفل» تحسم مصير قتلة «شهيد الشهامة»

ينتظر الآلاف من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حُكم محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، فى قضية مقتل شهيد الشهامة، المجنى عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضى، بمدينة تلا، فى القضية التى شغلت الرأى العام. ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التى وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين اللذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى.
جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للاعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
الاستروكس (1)

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
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محمود البنا

اليوم.. «جنايات الطفل» تحسم مصير قتلة «شهيد الشهامة»

ينتظر الآلاف من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حُكم محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، فى قضية مقتل شهيد الشهامة، المجنى عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضى، بمدينة تلا، فى القضية التى شغلت الرأى العام. ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التى وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين اللذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 380 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح (فيديو)

ضربة جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة مطروح، وقد أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي. بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
ترامادول

الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
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