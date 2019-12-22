السجن 15 عامًا لمحمد راجح قاتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

محمود البنا

عاقبت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم، اليوم الأحد، محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل طالب تلا بالمنوفية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وتعد تلك العقوبة هي الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون. وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت