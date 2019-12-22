عناني للسياحة ومروان للعدل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري
تحرير:أحمد جاد
٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
علي عبد العال
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لنص المادة المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للإعلام، محمد عبد الحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرة
وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للإعلام، محمد عبد الحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي، محمد مرزوق القصير وزير زراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة، علاء فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائب وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائب لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائب وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا.