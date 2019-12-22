عناني للسياحة ومروان للعدل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

علي عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لنص المادة المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وجاءت التعديلات كالتالي: مصطفى مدبولي، وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهام منصبه كرئيس للحكومة، خالد عناني وزيرا للسياحة، عمر مروان وزيرا للعدل، هالة السعيد وزيرا للتخطيط، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزيرا للإعلام، محمد عبد الحميد وزيرا للطيران المدني، نيفين القباج وزيرة