رياضة

طارق حامد ينافس على الأفضل في إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
طارق حامد
طارق حامد
ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن يواجه طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا. واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والعين الإماراتي الحالي من القائمة المختصرة الأخيرة. ?اللاعب صاحب الـ31 عام هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى
وكانت ضمت القائمة الأولية محمود علاء لاعب الزمالك، والتونسي فرجاني ساسي، ولاعب الأهلي علي معلول، قبل أن يستمر حامد للقائمة المختصرة الأخيرة . ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017 . خط وسط الزمالك قاد القلعة البيضاء، للفوز بلقب الكونفدرالية، وترشح للجائزة المستحدثة
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الاتحاد-الافريقي‎

كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
الزمالك -وجينيراسيون (17)

مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وميتشو يجتمع باللاعبين

واصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء السبت المقبل، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي، تواجد المنسق العام للمباراة وهو من مدغشقر ومدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق، حيث التقيا هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وحمادة أنور رئيس بعثة الفريق، في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الفارس الأبيض.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك السوبر في قطر

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وقطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت بين أعضاء المجلس، وقطر ليست أرضا محايدة إنما معادية". وتابع مرتضى منصور: "ناقشنا الآراء داخل المجلس، البعض كان يرى خوض المباراة رياضيا، البعض الآخر رأى عدم خوض اللقاء نظرا لمحاولتهم هدم مصر".
الزمالك -وانبى (6)

مفاجأة.. إيقاف حكم لقاء الزمالك وإنبي

علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إيقاف هاني عبد الفتاح المساعد الدولي، بعد خطأه في لقاء الزمالك وإنبي باحتساب ركلة جزاء للقلعة البيضاء غير صحيحة، كما رفضت اللجنة توقيع عقوبات على محمد الصباحي حكم الساحة، خاصة وأن قرار احتساب ركلة الجزاء لم يكن قراره. وحقق إنبي الفوز على الزمالك مساء أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
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