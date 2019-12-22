طارق حامد ينافس على الأفضل في إفريقيا

تحرير:محمد جمال ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

طارق حامد

ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن يواجه طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا. واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والعين الإماراتي الحالي من القائمة المختصرة الأخيرة. ?اللاعب صاحب الـ31 عام هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى

وكانت ضمت القائمة الأولية محمود علاء لاعب الزمالك، والتونسي فرجاني ساسي، ولاعب الأهلي علي معلول، قبل أن يستمر حامد للقائمة المختصرة الأخيرة . ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017 . خط وسط الزمالك قاد القلعة البيضاء، للفوز بلقب الكونفدرالية، وترشح للجائزة المستحدثة