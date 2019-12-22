رياضة

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.وفاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بينما قاد ماني السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.وسيتم اختيار
اقرأ المزيد
الاتحاد-الافريقي‎

كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
طارق-حامد

طارق حامد ينافس على الأفضل في إفريقيا

ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن يواجه طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا. واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والعين الإماراتي الحالي من القائمة المختصرة الأخيرة. ?اللاعب صاحب الـ31 عام هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى
ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
ليفريول- فلامنجو

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
محمد صلاح - ساديو ماني

ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]