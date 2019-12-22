صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.وفاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بينما قاد ماني السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية.وسيتم اختيار