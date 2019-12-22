جريمة

جثث متعفنة.. قصة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
جثث
جثث
وقعت جريمة قتل غامضة هزت أرجاء محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك وسط المحافظة دون الاستدلال على هويتهما. وكثفت نيابة محرم بك، من تحقيقاتها حول الواقعة وأصدرت أولى قراراتها بسرعة طلب تحريات ضباط المباحث للوقوف على أبعاد الواقعة ومعرفة هوية الجثتين وموعدها بعد عرضهما على مصلحة الطب الشرعي بهدف معرفة هوية مرتكب الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغًا يفيد بالعثور على بقايا جثث هيكلين عظميين في حالة تعفن.على الفور وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها بعد أن تحرر
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وزارة-المالية

القضاء الإداري تلغي قرار وزير المالية بتغريم تاجر 1.8 مليون جنيه

قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و"أساتيك" مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من 2010-2015.
محمود البنا

السجن 15 عامًا لمحمد راجح قاتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

عاقبت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم، اليوم الأحد، محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل طالب تلا بالمنوفية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وتعد تلك العقوبة هي الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون. وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً.
محمود البنا

اليوم.. «جنايات الطفل» تحسم مصير قتلة «شهيد الشهامة»

ينتظر الآلاف من أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، حُكم محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، فى قضية مقتل شهيد الشهامة، المجنى عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضى، بمدينة تلا، فى القضية التى شغلت الرأى العام. ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التى وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين اللذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى.
جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للاعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
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مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كوكايين (2)

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
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