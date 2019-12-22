وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

محمد معيط

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد معيط، أن مركز كبار الممولين يضم نحو 2860 من كبار الممولين، وبعد تطبيق النظام الإلكتروني اكتشفنا تهرب أكبر 5 منهم، موضحا أن عام 2020 المقبل سيشهد تحولا كبيرا في المنظومة الرقمية، لافتا إلى أنه مع استكمال المنظومة الإلكترونية سيتم إرسال الإقرارات الضريبية للعملاء ولن ننتظر أن يقوموا بإرسالها.وأشار