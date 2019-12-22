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وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
محمد معيط
محمد معيط
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد معيط، أن مركز كبار الممولين يضم نحو 2860 من كبار الممولين، وبعد تطبيق النظام الإلكتروني اكتشفنا تهرب أكبر 5 منهم، موضحا أن عام 2020 المقبل سيشهد تحولا كبيرا في المنظومة الرقمية، لافتا إلى أنه مع استكمال المنظومة الإلكترونية سيتم إرسال الإقرارات الضريبية للعملاء ولن ننتظر أن يقوموا بإرسالها.وأشار
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

مستشار وزير الاتصالات: 25% زيادة في استثمارات القطاع

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزا تكنولوجيا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020، وأضافت الوزيرة أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة. وقالت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25%.
البنك-المركزي

«المركزي»: رفع الاقتراض الشخصي وقرض السيارات إلى 50%

رفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للافراد لأغراض استهلاكية "القروض الشخصية- البطاقات الإئتمانية-القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي" ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
نيفين جامع

نيفين جامع.. من هي أول امرأة تتولى وزارة الصناعة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على التعديلات الوزارية على حكومة "مدبولي" لتتولى نيفين جامع منصب وزير الصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار، لتكون بذلك أول أمرأة تتولى هذا المنصب. وتشغل نيفين جامع منصب رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015. تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
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السيسى

«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
وزير-الماليه

وزير المالية: تحصيل 104 مليارات جنيه ضرائب مستحقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
بورصة (1)

بعد تأجيلها إلى 2020.. ما مصير ضريبة البورصة؟

تستعد وزارة المالية لمناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، نهاية شهر ديسمبر الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من العام المقبل 2020. وتنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق الضريبة فى ظل تقديم مقترحات من جانب الجمعية المصرية للأوراق المالية. وفي عام2017، قررت الحكومة تأجيل تطبيق مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.
وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
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