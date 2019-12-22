دفعة مجندين أبريل 2020 تستعد

أصدر مدير إدارة التجنيد والتعبئة إعلانا أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2019. وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم أشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020 وفقا لشروط تتعلق بسنة الميلاد والمؤهل الدراسي وسنة التخرج.
أولاً المؤهلات العليا:
مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومى / خاص) الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، وخريجو كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى
أولاً المؤهلات العليا:
مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومى / خاص) الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، وخريجو كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير إلى 30 يونيو من عام 2000 خريجو العام الدراسى 2018/2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020 والمتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يناير 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 3 - 20 فبراير2020 م.
ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:
مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 م والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020 م، ومواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2000 م، خريجو العام الدراسى 2018/2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020م والمتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 فبراير2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 22 وحتى 25 فبراير 2020.
ثالثا: المؤهلات المتوسطة:
مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2000 الحاصلون على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاثة من جميع السنوات حتى عام 1999 خريجو العام الدراسى 2018/2019، والمتخلفون من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 ديسمبر 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2020م.
رابعا: غير ذوى المؤهلات:
مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2000 والمتخلفون من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 16 فبراير2020 على أن يتم تسجليهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2020م.
ولفت مدير إدارة التجنيد للمستندات المطلوبة من المجندين الجدد وهي "بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسبب قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين)".
كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان (https://tagned.mod.gov.eg ) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد، وموقع للرد على استفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]
، وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02) كما تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد (كول سنتر) الرقم المختصر (15499).