دفعة مجندين أبريل 2020 تستعد

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

مدير إدارة التجنيد

أصدر مدير إدارة التجنيد والتعبئة إعلانا أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2019. وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم أشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدّق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2020 وفقا لشروط تتعلق بسنة الميلاد والمؤهل الدراسي وسنة التخرج.

أولاً المؤهلات العليا: مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومى / خاص) الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، وخريجو كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى