معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

تحرير:أمل نبيل ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

وزير المالية محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وأشار وزير المالية، إلى وجود تطور واضح على مستوى ميكنة سداد الضرائب مؤكدا أن هناك تحول كبير فى المنظومة الضريبية فى عام 2020. وأوضح معيط أن الوزارة تعمل حاليا على تعديلات في قانون الدخل، وقانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن مصر تعيش خلال الفترة الراهنة تحولات للرقمنة في العديد من الخدمات مثل البنوك الإلكترونية