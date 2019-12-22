752 مليون جنيه مستحقات متأخرة للشهر العقاري في 2019

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

الشهر العقاري

قال المستشار أحمد إبراهيم نور الدين، رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للشهر العقارى، إن حجم المُستحقات المُتأخرة لمصلحة الشهر العقارى بلغت نحو 752.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن المُستحقات بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 715.9 مليون جنيه. وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقارى، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.ومن