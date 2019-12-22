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752 مليون جنيه مستحقات متأخرة للشهر العقاري في 2019

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
قال المستشار أحمد إبراهيم نور الدين، رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للشهر العقارى، إن حجم المُستحقات المُتأخرة لمصلحة الشهر العقارى بلغت نحو 752.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019. وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن المُستحقات بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 715.9 مليون جنيه. وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقارى، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.ومن
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الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
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مجلس-النواب (2)

نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

«الوزراء»: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقاري

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة العدل، أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقاري، مؤكدة أنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة به، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذا الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ إن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.
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