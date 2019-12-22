مدبولي والوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

السيسي

أدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد. ويحمل رئيس الوزراء إلى جانب مهام منصبه، منصبي الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري. والوزراء الجُدد: هم الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للسياحة والآثار، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرا للعدل، الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرا للطيران المدني، ونيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرا لشئون مجلس النواب.

أما نواب الوزراء الجُدد فهم: المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان، الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني، الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور