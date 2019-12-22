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مدبولي والوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام السيسي

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
السيسي
السيسي
أدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد. ويحمل رئيس الوزراء إلى جانب مهام منصبه، منصبي الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري. والوزراء الجُدد: هم الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للسياحة والآثار، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرا للعدل، الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرا للطيران المدني، ونيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرا لشئون مجلس النواب.
أما نواب الوزراء الجُدد فهم: المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان، الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني، الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور
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الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
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السيسي (1)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
السيسي (3)

16 محافظًا و23 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء على محافظي "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد" في أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان من محافظة قنا إلى محافظة القليوبية. وتصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فقد تولى المنصب في عام 2012، ليصل إلى 7 سنوات متتالية محافظًا بعد التعديل الجديد، وذلك بعد رحيل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن منصبه فكان أول تعيين له محافظا لبورسعيد في 14 أبريل عام 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، إنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار)، مضيفا إن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
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