كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية المرشحة لجائزة الأفضل، ويتواجد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في القارة للمرة الثانية علي التوالي

تحرير:محمد جمال ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.

ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن ينافس طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا. واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة