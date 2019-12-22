كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية المرشحة لجائزة الأفضل، ويتواجد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في القارة للمرة الثانية علي التوالي
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن ينافس طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا.
واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة
ينافس طارق حامد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019، من المقرر أن ينافس طارق حامد التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذين قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا.
واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والعين الإماراتي الحالي من القائمة المختصرة الأخيرة.
اللاعب صاحب الـ31 عام هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى.
وكانت ضمت القائمة الأولية محمود علاء لاعب الزمالك، والتونسي فرجاني ساسي، ولاعب الأهلي علي معلول، قبل أن يستمر حامد للقائمة المختصرة الأخيرة .
ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017 .
خط وسط الزمالك قاد القلعة البيضاء، للفوز بلقب الكونفدرالية، وترشح للجائزة المستحدثة هذا العام.
وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام، كما ترشح نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا الموسم، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج.
وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 29 عاماً بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد.
وفاز ماني وصلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بينما قاد ماني السنغال لوصافة كأس الأمم الأفريقية
وجاءت قوائم المرشحين علي النحو التالي..
أفضل منتخب إفريقي رجال:
الجزائر، مدغشقر، السنغال
أفضل مدرب إفريقي:
أليو سيسيه (السنغال)
جمال بلماضي (الجزائر)
معين الشعباني (الترجي)
أفضل لاعب إفريقي صاعد:
أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب
صامويل شوكويزي لاعب فياريال ومنتخب نيجيريا
فيكتور أوزيمين لاعب ليل ومنتخب نيجيريا
أفضل لاعب داخل مسابقات قارة إفريقيا للأندية:
طارق حامد لاعب لزمالك ومنتخب مصر
يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي سابقًا وأهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر
أنيس البدري لاعب الترجي الرياضي التونسي ومنتخب تونس
أفضل لاعب إفريقي:
محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر
ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب مصر
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والجزائر
كما جاء نصيب السيدات من البطولة علي النحو التالي..
أفضل لاعب إفريقية سيدات:
نجويا أجارا ( الكاميرون)
أسيسات أوشوالا (نيجيريا)
ثيمبي كاجاتلانا (جنوب إفريقيا)
أفضل مدرب إفريقي سيدات:
ألاين ديجومفا (الكاميرون)
ديسريس إليس (جنوب إفريقيا)
توماس دينيربي ( نيجيريا)
أفضل منتخب إفريقي سيدات:
الكاميرون، جنوب إفريقيا، نيجيريا
وتقام حفل إعلان جوائز الكاف يوم 7 يناير المقبل في الغردقة.