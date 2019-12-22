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«المركزي»: رفع الاقتراض الشخصي وقرض السيارات إلى 50%

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
البنك المركزي
البنك المركزي
رفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للافراد لأغراض استهلاكية "القروض الشخصية- البطاقات الإئتمانية-القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي" ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الاشارة الى أن البنك المركزي قد حدد في يناير 2016 إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للأفراد لأغراض استهلاكية عند نسبة 35% من الدخل الشهري.

هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

مستشار وزير الاتصالات: 25% زيادة في استثمارات القطاع

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزا تكنولوجيا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020، وأضافت الوزيرة أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة. وقالت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25%.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
نيفين جامع

نيفين جامع.. من هي أول امرأة تتولى وزارة الصناعة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على التعديلات الوزارية على حكومة "مدبولي" لتتولى نيفين جامع منصب وزير الصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار، لتكون بذلك أول أمرأة تتولى هذا المنصب. وتشغل نيفين جامع منصب رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015. تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة وكافة قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% إلى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
سبائك-ذهب (4)

احتياطي مصر من الذهب يفقد 119 مليون دولار في نوفمبر

انخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.148 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 3.267 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بانخفاض بلغ نحو 119 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019، بزيادة بلغت نحو 107 ملايين دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
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