«المركزي»: رفع الاقتراض الشخصي وقرض السيارات إلى 50%

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

البنك المركزي

رفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للافراد لأغراض استهلاكية "القروض الشخصية- البطاقات الإئتمانية-القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي" ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الاشارة الى أن البنك المركزي قد حدد في يناير 2016 إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للأفراد لأغراض استهلاكية عند نسبة 35% من الدخل الشهري.



