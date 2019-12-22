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مستشار وزير الاتصالات: 25% زيادة في استثمارات القطاع

تحرير:أمل نبيل ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
هالة السعيد
هالة السعيد
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزا تكنولوجيا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020، وأضافت الوزيرة أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة. وقالت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25%.
وأضافت جلستان رضوان في كلمتها خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، نيابة عن وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن حجم صادرات القطاع ارتفع من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار خلال 2019، بزيادة 12.5%. وأوضحت مستشارة وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا حقق أعلى نمو في قطاعات الدولة من 80 مليار
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البنك-المركزي

«المركزي»: رفع الاقتراض الشخصي وقرض السيارات إلى 50%

رفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للافراد لأغراض استهلاكية "القروض الشخصية- البطاقات الإئتمانية-القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي" ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
نيفين جامع

نيفين جامع.. من هي أول امرأة تتولى وزارة الصناعة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على التعديلات الوزارية على حكومة "مدبولي" لتتولى نيفين جامع منصب وزير الصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار، لتكون بذلك أول أمرأة تتولى هذا المنصب. وتشغل نيفين جامع منصب رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015. تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء ، بإعداد المدربين الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين فى 600 هيئة موازنية خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات البرامج والأداء بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذى يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: مصر اتخذت إجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة

أطلق معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة"، وجاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية، حيث يركز على موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: معرض CairoICT منصة تجمع شركاء التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معرض Cairo ICT هذا العام، مظلة تلتقي تحتها الوزارات المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني؛ بهدف تيسير الحصول على تلك الخدمات للمواطنين، فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمي، موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المعنية بالتكنولوجيا ممثلة عن القطاع الخاص، ووزارات الحكومة ممثلة عن القطاع العام، ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال زيارتها جناح شركة إن آي كابيتال القابضة وأيادٍ للاستثمار والتنمية والشركات التابعة في معرض Cairo ICT 2019.
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