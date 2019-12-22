مستشار وزير الاتصالات: 25% زيادة في استثمارات القطاع

تحرير:أمل نبيل ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

هالة السعيد

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزا تكنولوجيا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020، وأضافت الوزيرة أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة. وقالت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25%.

وأضافت جلستان رضوان في كلمتها خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، نيابة عن وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن حجم صادرات القطاع ارتفع من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار خلال 2019، بزيادة 12.5%. وأوضحت مستشارة وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا حقق أعلى نمو في قطاعات الدولة من 80 مليار