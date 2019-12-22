رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

حمدوك

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن برنامج الحكومة الانتقالية شعاره: "حرية سلام وعدالة"، متمنيا من الإعلام البديل طرح البرنامج على الرأي العام، لتُنفذه الحكومة مع الشعب السوداني جنبا إلى جنب.من جانبه، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن الإعلام البديل أصبح مهما، حيث أضافت التقنيات مسارات جديدة للإعلام