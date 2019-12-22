سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«مستقبل وطن» يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
النواب
النواب
طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ. وقال رشاد، إن الوضع السياسى حاليا يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.
ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.وقال عبد العال، إن المشكلة هي الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في
اقرأ المزيد
الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

وفاة السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

توفي وكيل لجنة الزراعة في البرلمان ونائب محافظة القليوبية السيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن. وسافر "موسى"، إلى الخارج في رحلة علاج، وفور قدوم البلاد قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج. والسيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، ورأس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من مواليد قرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد.
مجلس-النواب (3)

برلمانية: مصر آمنة وتتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية

قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ماريان عازر، إن مصر استطاعت تحقيق الأمن والأمان رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث تمكنت من دحر الإرهاب عبر استراتيجية شاملة لمجابهته. وأكدت ماريان عازر فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم ؛ منوهة إلى أن مصر أنجزت العديد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى ما تم في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الجاري تنفيذيها والتي تتيح فرصا واعدة في هذا الشأن ، كما يعمل البرلمان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين.
علي-عبدالعال (3)

رئيس النواب: حريصون على تقديم الخدمات الطبية لجنوب السودان

تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له ؛ بحضور سفير مصر فى جوبا السفير محمد قدح اليوم الجمعة؛ العيادة المصرية في عاصمة جنوب السودان. وقال عبد العال فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت خمسة أيام، إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا. وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.
النائبات-فى-مجلس-النواب

«بيزنس الشهادات المضروبة» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]