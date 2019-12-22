البرلمان يحذر من زيادة أرصدة الديون المُستحقة للحكومة

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

النواب

حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، إن حجم المتأخرات الحكومية بلغت نحو 41% من إجمالى الإيرادات المُتاحة للدولة.وأضاف، أنه فى ظل المناقشات والأرقام، فإن اللجنة تؤكد أنها مازالت