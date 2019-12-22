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من البرلمان لوزارة العدل.. من هو المستشار عمر مروان؟

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
عمر مروان
عمر مروان
يؤدي المستشار عمر مروان اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للعدل وذلك عقب عامين وعشرة أشهر من أدائه ذات اليمين كوزير دولة لشئون مجلس النواب في فبراير 2017. وتخرج المستشار عمر مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ثم رئيس بمحكمة الاستئناف.
وانتدب مروان مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري خلال الفترة من 2011 حتى 2014، ثم انتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ومتحدثًا رسميًا لها وقائمًا بأعمال الأمين العام، واختير مساعدًا لوزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي في يونيو 2016، كما تولى منصب وزير الدولة لشئون مجلس النواب
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الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
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مجلس-النواب

وفاة السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

توفي وكيل لجنة الزراعة في البرلمان ونائب محافظة القليوبية السيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن. وسافر "موسى"، إلى الخارج في رحلة علاج، وفور قدوم البلاد قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج. والسيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، ورأس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من مواليد قرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

«عدم تعاطي المخدرات» شرط التعيين بالوظائف العامة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.
مجلس-النواب (1)

إقرار تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلا عن التقاضي وبعيدا عن ساحات المحاكم، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة، إذ أكد أبو شقة، أن القانون يتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، كما أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زلدته وفعاليته.
مجلس-النواب (1)

«النواب» يطالب بضم جهات لقانون الزراعات التعاقدية

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل مناقشة ملف تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لحين حضور وزير الزراعة، في ظل إعلان الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، عن صدور اللائحة التنفيذية، خلال 15 يوما من الآن، وطالب الحصري، بضم عدد من الجهات المعنية في اللائحة التنفيذية للقانون، مثل اتحاد المنتجين، واتحاد الدواجن، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
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