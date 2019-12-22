من البرلمان لوزارة العدل.. من هو المستشار عمر مروان؟

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

عمر مروان

يؤدي المستشار عمر مروان اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للعدل وذلك عقب عامين وعشرة أشهر من أدائه ذات اليمين كوزير دولة لشئون مجلس النواب في فبراير 2017. وتخرج المستشار عمر مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ثم رئيس بمحكمة الاستئناف.

وانتدب مروان مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري خلال الفترة من 2011 حتى 2014، ثم انتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ومتحدثًا رسميًا لها وقائمًا بأعمال الأمين العام، واختير مساعدًا لوزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي في يونيو 2016، كما تولى منصب وزير الدولة لشئون مجلس النواب