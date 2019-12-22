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من إعانة الفقراء لـ«التضامن الاجتماعي».. من هي نيفين القباج؟

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
نيفين القباج
نيفين القباج
أدت الدكتورة نيفين القباج اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وزيرة للتضامن الاجتماعي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتورة نيفين القباج لديها أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وشغلت عدة مناصب في الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس الأمريكي القومي للسيدات، ولها عدد من الاستشارات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية الأوربية والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسري وغيرها من المؤسسات الدولية، إلى جانب العمل الدولي، عملت نيفين بالقطاع الحكومي كمستشار للتخطيط الاستراتيجي لأمين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومستشاراً للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومي للسكان، وكانت تشغل منصب نائب لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.
ومن أهم إنجازاتها التنموية برنامج "تكافل وكرامة" وهو أول برنامج دعم نقدي في مصر الذي حقق نجاحاً كبيراً في سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التي تمولها وتساندها الدولة، كما أنشأت أول لجنة حماية للأطفال في مصر والتي بدأت في محافظة الإسكندرية وكان لها مساهمة في تعميم لجان حماية الطفل على مستوى
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نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
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أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
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السيسي يفتتح أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال هناك، كما أدى عدد من التلاميذ أوبريت استعراضيا تحت مسمى (وش الخير)، وشهده الرئيس قبل تفقد الأنفاق، كما نفذ الرئيس جولة تفقدية داخل أنفاق جنوب بورسعيد، واستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو للمهندس أحمد سعيد مدير تشغيل أعمال الكهروميكانيكية بالمشروع عن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
السيسى-فى-الصين (1)

السيسي: إجراء 300 ألف عملية جراحية بـ2 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد: "إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم"، مضيفا: "أننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، إنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار)، مضيفا إن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
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