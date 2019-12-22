من إعانة الفقراء لـ«التضامن الاجتماعي».. من هي نيفين القباج؟

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

نيفين القباج

أدت الدكتورة نيفين القباج اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وزيرة للتضامن الاجتماعي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتورة نيفين القباج لديها أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وشغلت عدة مناصب في الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس الأمريكي القومي للسيدات، ولها عدد من الاستشارات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية الأوربية والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسري وغيرها من المؤسسات الدولية، إلى جانب العمل الدولي، عملت نيفين بالقطاع الحكومي كمستشار للتخطيط الاستراتيجي لأمين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومستشاراً للمتابعة والتقييم لأمين المجلس القومي للسكان، وكانت تشغل منصب نائب لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

ومن أهم إنجازاتها التنموية برنامج "تكافل وكرامة" وهو أول برنامج دعم نقدي في مصر الذي حقق نجاحاً كبيراً في سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التي تمولها وتساندها الدولة، كما أنشأت أول لجنة حماية للأطفال في مصر والتي بدأت في محافظة الإسكندرية وكان لها مساهمة في تعميم لجان حماية الطفل على مستوى