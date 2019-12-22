من الصحافة لوزارة الإعلام.. ما لا تعرفه عن أسامة هيكل

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

أسامة هيكل

أدى أسامة هيكل اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للدولة للإعلام. ولد هيكل عام 1965، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس عام 1986، وبدأ عمله في مجال الإعلام محررا بقسم التحقيقات بصحيفة الوفد عام 1987، وأصبح محررا عسكريا بالصحيفة عام 1991، ثم محررا لشئون رئاسة الجمهورية عام 1997، ورئيسا لقسم الأخبار بالصحيفة بين عامي 1995 و1997، ثم تولى رئاسة القسم السياسي منذ عام 1997 حتى عام 1999، قبل أن يصبح رئيسا للديسك المركزي بالصحيفة عام 2000، وبعد ذلك بعام واحد أصبح نائب مدير التحرير بالوفد، ثم أصبح نائبا لرئيس التحرير في مارس 2005، ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد في يناير 2011 بالانتخاب المباشر.

واختير هيكل وزيرا للإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير لمدة ستة أشهر، وبعد ثورة 30 يونيو تولى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام في أول برلمان لمصر بعد تخلصها من حكم الجماعة الإرهابية وتولى إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي منذ عام 2014.وحصل هيكل على عدد من الجوائز الصحفية في التغطية الخبرية وفي المقال الصحفي بالإضافة