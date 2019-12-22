سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

من الصحافة لوزارة الإعلام.. ما لا تعرفه عن أسامة هيكل

تحرير:التحرير ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أدى أسامة هيكل اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للدولة للإعلام. ولد هيكل عام 1965، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس عام 1986، وبدأ عمله في مجال الإعلام محررا بقسم التحقيقات بصحيفة الوفد عام 1987، وأصبح محررا عسكريا بالصحيفة عام 1991، ثم محررا لشئون رئاسة الجمهورية عام 1997، ورئيسا لقسم الأخبار بالصحيفة بين عامي 1995 و1997، ثم تولى رئاسة القسم السياسي منذ عام 1997 حتى عام 1999، قبل أن يصبح رئيسا للديسك المركزي بالصحيفة عام 2000، وبعد ذلك بعام واحد أصبح نائب مدير التحرير بالوفد، ثم أصبح نائبا لرئيس التحرير في مارس 2005، ثم تولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد في يناير 2011 بالانتخاب المباشر.
واختير هيكل وزيرا للإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير لمدة ستة أشهر، وبعد ثورة 30 يونيو تولى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام في أول برلمان لمصر بعد تخلصها من حكم الجماعة الإرهابية وتولى إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي منذ عام 2014.وحصل هيكل على عدد من الجوائز الصحفية في التغطية الخبرية وفي المقال الصحفي بالإضافة
اقرأ المزيد
الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الفريق-اسامة-ربيع

أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
على عبد العال (4)

عناني للسياحة ومروان للعدل.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لنص المادة المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
السيسى-يتفقد-محور-روض-الفرج-تمهيدا-لافتتاحه (5)

السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".
السيسى-يتفقد-محور-روض-الفرج-تمهيدا-لافتتاحه (4)

السيسي يفتتح أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال هناك، كما أدى عدد من التلاميذ أوبريت استعراضيا تحت مسمى (وش الخير)، وشهده الرئيس قبل تفقد الأنفاق، كما نفذ الرئيس جولة تفقدية داخل أنفاق جنوب بورسعيد، واستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو للمهندس أحمد سعيد مدير تشغيل أعمال الكهروميكانيكية بالمشروع عن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]