الرئيس الجزائري: الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

تبون

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رجال الصناعة في بلاده إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، لافتا إلى أن الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية. جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" ، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

وقال تبون في تصريح على هامش الافتتاح، إن قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر يجب أن يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج .. داعيا إلى الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي.وأضاف أن معتبرا أن هذه الصناعة هي الصناعة الميكانيكية "الوحيدة" الموجودة في الجزائر.. داعيا