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الرئيس الجزائري: الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
تبون
تبون
دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رجال الصناعة في بلاده إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، لافتا إلى أن الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية. جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" ، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
وقال تبون في تصريح على هامش الافتتاح، إن قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر يجب أن يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج .. داعيا إلى الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي.وأضاف أن معتبرا أن هذه الصناعة هي الصناعة الميكانيكية "الوحيدة" الموجودة في الجزائر.. داعيا
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عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

غدًا.. الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، غدا الخميس اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمسة سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.15%. ويؤدي تبون اليمين الدستورية بـ«قصر الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الإعلام. وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس تبون.
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بعد خسارته الانتخابات.. «بن فليس» يعتزل العمل السياسي

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رجل النظام.. كيف استقبل الجزائريون الرئيس الجديد؟

تنتظر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون الكثير من التحديات أبرزها الحراك المستمر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في شهر أبريل، بعد 20 عامًا في سدة الحكم، حيث يطالب الحراك بكافة أعضاء النظام السابق. المتظاهرون رفضوا الانتخابات برمتها واعتبرونها خدعة مدبرة من قبل سلطات يلفها الغموض ويدعمها الجيش لإخماد الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم، فرغم التأكيد على أن الانتخابات الحالية، ترسخ لحياة ديمقراطية، ومستقبل أفضل للجزائر.
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