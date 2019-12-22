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عبد العال: توقيت إجراء انتخابات المحليات «مش شغلتنا»

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
علي عبد العال
علي عبد العال
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسؤولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني. وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".
وتابع عبد العال: "شغلتنا نعمل القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية، الناس تتعامل وكأنما إذا صدر القانون اليوم تجرى الانتخابات غدًا، لأ، هذا غير صحيح".وأضاف: لا استطيع رفض قانون الادارة المحلية من حيث المبدأ لانه التزام دستورى وهذا هو المبرر لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مضيفا :"ألف
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نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
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أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
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1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
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من البرلمان لوزارة العدل.. من هو المستشار عمر مروان؟

يؤدي المستشار عمر مروان اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للعدل وذلك عقب عامين وعشرة أشهر من أدائه ذات اليمين كوزير دولة لشئون مجلس النواب في فبراير 2017. وتخرج المستشار عمر مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ثم رئيس بمحكمة الاستئناف.
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البرلمان يحذر من زيادة أرصدة الديون المُستحقة للحكومة

حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
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«مستقبل وطن» يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ. وقال رشاد، إن الوضع السياسى حاليا يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
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