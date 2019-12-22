عبد العال: توقيت إجراء انتخابات المحليات «مش شغلتنا»

تحرير:أحمد جاد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

علي عبد العال

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسؤولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني. وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".

وتابع عبد العال: "شغلتنا نعمل القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية، الناس تتعامل وكأنما إذا صدر القانون اليوم تجرى الانتخابات غدًا، لأ، هذا غير صحيح".وأضاف: لا استطيع رفض قانون الادارة المحلية من حيث المبدأ لانه التزام دستورى وهذا هو المبرر لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مضيفا :"ألف