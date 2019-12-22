1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

محافظ الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.

ووجه المحافظ في بيان اليوم الأحد، مدير مديرية الطرق المهندس أحمد فوزي بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق الجاري تنفيذها، وإلزام الشركات ‏المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات المحددة ‏والجودة المطلوبة.. مؤكدا ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري