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أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي ضمن جهود الهيئة لتفعيل التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمقر بإدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالإسماعيلية.وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح
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الدكتور-محمد-مجاهد-نائب-الوزير-للتعليم-الفنى

نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

1.6 مليار جنيه قيمة 22 مشروعا بقطاع الطرق في الشرقية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه جارٍ تنفيذ 22 مشروعًا في قطاع الطرق بالمحافظة بتكاليف مليار و608 ملايين جنيه، وتشمل رصف ورفع كفاءة وازدواج طرق؛ للوصول لبنية تحتية سليمة تسهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن مستوى الاقتصاد والمعيشة للمواطنين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: توقيت إجراء انتخابات المحليات «مش شغلتنا»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسؤولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني. وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".
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منتدى-شباب-العالم (6)

السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مصر على المركز السابع عالميا في ا?بحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018. وأشار عبد الغفار فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن نتائج منصة Scival العالمية، كشفت عن حصول الصين على المركز ا?ول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.
القوات- البحرية- تنفذ -تدريبات -بالبحر المتوسط (3)

بمشاركة الميسترال وغواصات: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالبحر المتوسط

بهدف تأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، نفذت القوات البحرية المصرية عددًا من التدريبات والأنشطة القتالية في البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. كان لافتا حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد الأنشطة الختامية للتدريب، حيث استهدفت الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
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