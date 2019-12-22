أسامة ربيع: اضطرابات البحر المتوسط لم تؤثر على قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الإعلان عن الرسوم الجديدة وإيرادات العام الحالي سيتم خلال شهر يناير من العام الجديد وأنه بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 3% إلا أن القناة حققت أرباحا ونأمل أن تزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاضطرابات في البحر المتوسط لم تأثر على حركة الملاحة بالعكس السفن في ازدياد بفضل ثقة العالم في قناة السويس كأسرع وأأمن مجرى ملاحي عالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي ضمن جهود الهيئة لتفعيل التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمقر بإدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالإسماعيلية.وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح