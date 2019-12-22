مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة في نهاية التعاملات

تحرير:أمل نبيل ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 560 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.36 مليار جنيه وسط مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13892.65 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 530.19نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395.01نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 969.54 مليون جنيه، بعد التداول 560.58 ألف سهم عبر تنفيذ 14 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 334.88 مليون جنيه و 10.78مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 345.66 مليون جنيه. الأسهم الأكثر