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مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة في نهاية التعاملات

تحرير:أمل نبيل ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 560 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.36 مليار جنيه وسط مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13892.65 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 530.19نقطة، وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395.01نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم  969.54 مليون جنيه، بعد التداول 560.58 ألف سهم عبر تنفيذ 14 ألف عملية منفذة.    ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 334.88 مليون جنيه و 10.78مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 345.66 مليون جنيه. الأسهم الأكثر
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

مستشار وزير الاتصالات: 25% زيادة في استثمارات القطاع

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزا تكنولوجيا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020، وأضافت الوزيرة أنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة. وقالت مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25%.
البنك-المركزي

«المركزي»: رفع الاقتراض الشخصي وقرض السيارات إلى 50%

رفع البنك المركزي المصري نسبة إجمالي أقساط القروض الممولة من البنوك للافراد لأغراض استهلاكية "القروض الشخصية- البطاقات الإئتمانية-القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي" ليصبح حدها 50% من مجموع الدخل الشهري للأفراد بدلا من 35%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن القرار تضمن رفع القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، موضحا أن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 8% مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد الرقمي يساهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسب تترواح بين 6 لـ 8 %، وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم الأحد، ان حجم التعاملات الرقمية حول العالم يقدر بنحو 12 تريليون دولار، واشار الوزير إلى أن نسبة 33 % من المواطنين لديهم اقتصاد مصرفى وحسابات لدى البنوك مما يمثل فرص واعدة للتطور والتحول الرقمى. وأوضح أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات لميكنة الفواتير إلكترونيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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بورصة (2)

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
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