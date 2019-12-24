«الطماطم والمشروم».. 5 أنواع من الشوربة تفقدك الوزن

عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

شوربة الطماطم

مع انخفاض درجة الحرارة فإننا لا نزيد طبقات الملابس التي نرتديها فقط، ولكن تزداد كمية الطعام التي نحصل عليها والتي تقود سريعا إلى زيادة الوزن. والمثير للاهتمام أن بعض الاشخاص لا يتناولون الطعام من أجل الشعور بالجوع ولكن من أجل الرضا العاطفي، ونتيجة لذلك فقد يدمرون الجهود المبذولة لفقدان الوزن أو حتى الحفاظ عليه. هناك شيء واحد يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا ويرضي جميع الأذواق وهو طبق دافيء من الشوربة اللذيذ في الشتاء، حيث تكشف جامعة بوسطن، أن تناوله يسهم في الشبع ولكن يجب تناول أصناف غير دسمة.

عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء حسبما ذكرها موقع The Times of India. 1- شوربة الطماطم ليس هناك شيء أفضل من تحضير شوربة الطماطم في المنزل، عندما تحاول فقدان