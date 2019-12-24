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«الطماطم والمشروم».. 5 أنواع من الشوربة تفقدك الوزن

عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
شوربة الطماطم
شوربة الطماطم
مع انخفاض درجة الحرارة فإننا لا نزيد طبقات الملابس التي نرتديها فقط، ولكن تزداد كمية الطعام التي نحصل عليها والتي تقود سريعا إلى زيادة الوزن. والمثير للاهتمام أن بعض الاشخاص لا يتناولون الطعام من أجل الشعور بالجوع ولكن من أجل الرضا العاطفي، ونتيجة لذلك فقد يدمرون الجهود المبذولة لفقدان الوزن أو حتى الحفاظ عليه. هناك شيء واحد يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا ويرضي جميع الأذواق وهو طبق دافيء من الشوربة اللذيذ في الشتاء، حيث تكشف جامعة بوسطن، أن تناوله يسهم في الشبع ولكن يجب تناول أصناف غير دسمة.
عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء حسبما ذكرها موقع The Times of India. 1- شوربة الطماطم  ليس هناك شيء أفضل من تحضير شوربة الطماطم في المنزل، عندما تحاول فقدان
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اختلف-انواع-محبيها-وظل-مذاق-القهوة-الأفضل

دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
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عضلات أو دهون.. افقد وزنك حسب شكل جسمك

لكل واحد منا شكل خاص لجسده والذي يتم تحديده بواسطة الجينات والهرمونات التي يتم إنتاجها خلال مرحلة البلوغ، وعموما تنقسم الأجسام إلى 3 أنواع مختلفة النحيف الذي يسمى بـ أكتومورف، وهناك نوع ميوزومورف، وثالث يسمى أندومورف. غالبا يمتلك الجسد الأكتومورف القليل من الدهون كما أن إطار الجسم صغير، أما عن الميوزومورف فيحمل صاحبه إطار للجسم متوسط لكن يمكن أن تنمو العضلات بسهولة ويستطيع خسارة الوزن أسهل، وبالنسبة للأندومورف لديه جسم إطاره كبير مع منحنيات في شكل الجسم.
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فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل. تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.
اختلف-انواع-محبيها-وظل-مذاق-القهوة-الأفضل

دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
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منتج تجميلي وطبي.. كيف يؤثر صبار الألوفيرا في جسمك؟

يعد صبار الألوفيرا من النباتات سهلة العناية بها، والتي تمنح المنزل شكلا جذابا، وعلى الرغم من أن عصارة الألوفيرا أصبحت شعبية بالنسبة للعديد من الأشخاص، فلا يدرك الكثيرون أن هذا النبات الذي يتخذونه للزينة فقط يحتوي على خصائص شفائية مذهلة. منذ آلاف السنين، كان الألوفيرا محل اهتمام شعوب الحضارات المختلفة، إذ كان له مكانة مقدسة لدى المصريين القدماء واليونانيين، إلى جانب الرومانيين، كما أنه يحمل تاريخا طويلا في الاستخدامات الطبية في جنوب إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشعب الكاريبي. وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
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