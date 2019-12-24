«الطماطم والمشروم».. 5 أنواع من الشوربة تفقدك الوزن

عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء
مع انخفاض درجة الحرارة فإننا لا نزيد طبقات الملابس التي نرتديها فقط، ولكن تزداد كمية الطعام التي نحصل عليها والتي تقود سريعا إلى زيادة الوزن.
والمثير للاهتمام أن بعض الاشخاص لا يتناولون الطعام من أجل الشعور بالجوع ولكن من أجل الرضا العاطفي، ونتيجة لذلك فقد يدمرون الجهود المبذولة لفقدان الوزن أو حتى الحفاظ عليه.
هناك شيء واحد يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا ويرضي جميع الأذواق وهو طبق دافيء من الشوربة اللذيذ في الشتاء، حيث تكشف جامعة بوسطن، أن تناوله يسهم في الشبع ولكن يجب تناول أصناف غير دسمة.
عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء حسبما ذكرها موقع The Times of India.
1- شوربة الطماطم
ليس هناك شيء أفضل من تحضير شوربة الطماطم في المنزل، عندما تحاول فقدان
عليك تناول الحساء قبل الوجبة لكي لا تفرط في تناول الطعام، كما يجب التركيز على كونها غير كريمية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الملح، لذا يمكنك تجربة هذه الأنواع في الشتاء حسبما ذكرها موقع The Times of India.
1- شوربة الطماطم
ليس هناك شيء أفضل من تحضير شوربة الطماطم في المنزل، عندما تحاول فقدان الوزن، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية والدهون، كما أن الطماطم غنية بفيتامين C والبيتا كاروتين وعناصر غذائية أخرى يمكن أن تجعلها خيار مثالي في حالة احتياجك إلى فقدان بضع كيلوجرامات.
عند تحضير شوربة الطماطم، عليك أن تكون حذرا من الكريمة المضافة وكميات الملح والسكر التي يمكن وضعها لإضافة مذاق لها، لأن تلك المكونات قد تعيق فقدان الوزن.
2- شوربة الخضروات الطازجة
أغلبنا يعتبر شوربة الخضروات من الأطباق التي يمكن تناولها في حالة الإصابة بنزلات البرد أو مشكلات المعدة، ولكن في الحقيقة هي مفيدة في الشتاء وتساعد في فقدان الوزن، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية.
يمكنك إضافة أنواع مختلفة من الخضروات مثل البروكلي والبازلاء، والجزر والفلفل، واختيارك للأصناف يعتمد على ما تفضله، لكن من المهم ألا تضيف إليها الكريمة، وذلك لأن شوربة الخضروات بالشكل المطلوب تفقدك بضع كيلوجرامات.
3- شوربة الفراخ
بالرغم أن الفراخ تحتوي على الدهون، لكنها تساعدك في فقدان الوزن، ولهذا يمكنك تناول شوربة الفراخ في بداية الوجبة للحصول على البروتين والكربوهيدرات، وربما تحصل على القليل من السعرات الحرارية، وعليك معرفة أنها من اكثر أنواع الشوربات التي تساعد في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات.
4- شوربة القرنبيط
يعتبر القرنبيط من أكثر الخضروات الشعبية في الشتاء، ويمكن تناوله بعدة طرق سواء مقليا أو مشويا، ولكن الطريقة الأفضل هي تحضير شوربة تساهم في الشعور بالشبع لأطول فترة.
طبق من الشوربة ويحتوي على 100 جرام من القرنبيط يمكن أن يمدك بـ 25 سعر حراري، ولهذا فإنها مثالية تماما إذا أردت التغلب على الإفراط في تناول الطعام وتحقق حلمك في فقدان الوزن.
5- شوربة المشروم
عند ذكر المشروم فغالبا ستشتهي الآن الشوربة بالكريمة، ولكن لأنك تحاول فقدان الوزن فإن الكريمة ليست مكونا مناسبا، وسيكون عليك تحضيره خفيفا ولذيذا خاصة وأنه معروفا بقدرته على خسارة الوزن.
تعتبر الخضروات غنية بالبروتين، كما أنها معبأة بالألياف والعناصر الغذائية المختلفة، والمشروم قليل السعرات الحرارية ومن الخضروات التي تساعد في الحصول على قدر كبير من الطاقة.
الحق نفسك قبل ما يزيد وزنك
تقليل الحلويات
لأن الحلويات مغرية للغاية ولا تستطيع مقاومتها في الغالب خاصة في فصل الشتاء لأنها تعطيك الطاقة والدفء، فما رأيك أن تستبدل بها مجموعة متنوعة من الخضراوات الموسمية الحلوة والعالية في المغذيات؟، لتمنحك الطعم الحلو، والرضا، والطاقة.
النوم
عندما يكون الطقس باردا، واليوم قصيرا، تعود الأجسام البشرية إلى الحالة الطبيعية والمتطورة من الأيض البطيء والمزيد من النوم، لذا احصل على مزيد من النوم خلال ساعات المساء المبكرة المظلمة، واستيقظ في وقت مبكر لالتقاط كل شعاع من أشعة الشمس.