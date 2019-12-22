نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

تحرير:أمينة محمود ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.

كان الدكتور رضا حجازي مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعليم في الفترة من 1982 حتى 1984، ثم أصبح مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية في الفترة من 1984 حتى 1993، ثم عمل مدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في الفترة من 1994 حتى 1998، وشغل بعدها مدرس بالمركز القومي