نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين.
وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
كان الدكتور رضا حجازي مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعليم في الفترة من 1982 حتى 1984، ثم أصبح مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية في الفترة من 1984 حتى 1993، ثم عمل مدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في الفترة من 1994 حتى 1998، وشغل بعدها مدرس بالمركز القومي
كان الدكتور رضا حجازي مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعليم في الفترة من 1982 حتى 1984، ثم أصبح مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية في الفترة من 1984 حتى 1993، ثم عمل مدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في الفترة من 1994 حتى 1998، وشغل بعدها مدرس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من 1998 حتى 2007.
كما شغل حجازي منصب مساعد دكتور مناهج وطرق تدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من 2008 حتى 2015، ثم أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من 2016 حتى تاريخه.
أما عن الوظائف القيادية التي شغلها حجازي، فقد شغل منصب مدير المركز الاقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان من 1 يناير 2012 حتى 31 ديسمبر 2012.
وشغل "حجازي" منصب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم من 2 نوفمبر 2015 حتى ديسمبر 2019، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو من 27 يناير 2016 حتى 21 اكتوبر 2017، وشغل منصب مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين من 1 يناير 2015 حتى 2 نوفمبر 2015.
أما عن المهام والإنجازات التي حققها حجازي أثناء وجوده في منصب رئيس قطاع التعليم العام، فقد مثل وزارة التعليم في عضوية المجلس الأعلى للأزهر 23 نوفمبر 2015، كما مثل الوزارة كمنسق وطني للمشروع البيئي لدول جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط بموافقة الوزير بتاريخ 26 نوفمبر 2015، كما مثل الوزارة في الفريق المشكل للعمل مع فريق البنك الدولي للمساهمة في تصميم وتحضير ورشة عمل رفيعة المستوى تستهدف مساعدة الحكومة المصرية في التوصل إلى خريطة الطريق للاستثمار في قطاع التعليم بموافقة الوزير في 2016.
كما مثل حجازي الوزارة في عضوية اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء لدراسة تطوير نظام اختبارات القانوية العامة ونظام القبول بالجامعات في 2016.