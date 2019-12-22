أحدث ظهور لنجوم SNL بالعربي مع «كنترول بلس» من اورنچ

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كنترول بلس

استكمالا لقصة النجاح التي بدأتها بسلسلة إعلاناتها الكوميدية، نجحت شركة "اورنچ مصر" في تقديم أحدث عروضها للجمهور بشكل كوميدي بالاستعانة بنجوم برنامج الكوميديا الشهير SNL بالعربي، وذلك من خلال استعراض غنائي يشرح مزايا نظام "كنترول بلس"، وحظي الإعلان بعدد مشاهدات تجاوزت 2.5 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ عرضه على منصة يوتيوب، ما جلعها تحتل مكانة متقدمة ضمن الأغاني الخمس، الأكثر مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". وتمنح أنظمة كنترول بلس، مشتركيها مزايا متعددة، منها التحدث مع كل أرقام اورنچ ببلاش، ومضاعفة وحدات السوشيال ميجابايتس، والواتساب دون انقطاع.

وتنقسم أنظمة كنترول بلس إلى: كنترول 25 بيوفرلك 1,000 وحدة تستخدمها دقائق وميجابايتس ورسائل وكمان واتساب مكمل معاك. كنترول بلس 30 بيوفرلك 1,200 وحدة، ومع ميزة ”بلس دقائق“ هتقدر تكلم كل أرقام اورنچ ببلاش أو مع ميزة ”بلس سوشيال“ هتقدر تضاعف وحداتك سوشيال ميجابايتس وكمان واتساب