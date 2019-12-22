فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أحدث ظهور لنجوم SNL بالعربي مع «كنترول بلس» من اورنچ

٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كنترول بلس
كنترول بلس
استكمالا لقصة النجاح التي بدأتها بسلسلة إعلاناتها الكوميدية، نجحت شركة "اورنچ مصر" في تقديم أحدث عروضها للجمهور بشكل كوميدي بالاستعانة بنجوم برنامج الكوميديا الشهير SNL بالعربي، وذلك من خلال استعراض غنائي يشرح مزايا نظام "كنترول بلس"، وحظي الإعلان بعدد مشاهدات تجاوزت 2.5 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ عرضه على منصة يوتيوب، ما جلعها تحتل مكانة متقدمة ضمن الأغاني الخمس، الأكثر مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". وتمنح أنظمة كنترول بلس، مشتركيها مزايا متعددة، منها التحدث مع كل أرقام اورنچ ببلاش، ومضاعفة وحدات السوشيال ميجابايتس، والواتساب دون انقطاع.
وتنقسم أنظمة كنترول بلس إلى: كنترول 25 بيوفرلك 1,000 وحدة تستخدمها دقائق وميجابايتس ورسائل وكمان واتساب مكمل معاك. كنترول بلس 30 بيوفرلك 1,200 وحدة، ومع ميزة ”بلس دقائق“ هتقدر تكلم كل أرقام اورنچ ببلاش أو مع ميزة ”بلس سوشيال“ هتقدر تضاعف وحداتك سوشيال ميجابايتس وكمان واتساب
اقرأ المزيد
منة-فضالى

منة فضالي: مسلسل «رحيل زهرة» خطوة جديدة في مشواري

اعتبرت الفنانة منة فضالي مسلسل "رحيل زهرة" خطوة جديدة ومتميزة في مشوارها الفني، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور حين عرضه خلال الفترة المقبلة. وقالت منة فضالي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المسلسل بطولة جماعية، ودور مختلف وجديد بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية "زهرة"، وهي شخصية صعيدية تحمل ملامح الطيبة في تعاملها، ولكن الدور يشهد تحولا كبيرا مع مرور الحلقات، وبالتالي فهو دور مركّب، ويشهد تحولات كثيرة، وهذا ما أعجبها فيه بشكل عام.
Jumanji-3

Jumanji يواجه Star Wars| من يفوز بإيرادات الكريسماس؟

تزامنا مع بدء احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، تستعد دور العرض فى جميع أنحاء العالم، لطرح عدد من الأفلام الأجنبية المنتظرة، وسط منافسة حامية الوطيس بين شركات الإنتاج لتصدر شباك التذاكر والمنافسة على نيل الجوائز. السمة الغالبة لأفلام الموسم المنتظر تلك التى تناسب المشاهدة العائلية لتحقيق إيرادات مرتفعة، وتتضمن قصصا شيقة، لا سيما ظهور نُخبة من نجوم "هوليوود". ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل وموعد عرض تلك الأفلام قبل طرحها خلال الفترة القادمة.
مسلسل- البرنس (2)

محمد رمضان يحتفل بـ«البرنس» في أول يوم تصوير

احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير، بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمُقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجي في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي. يشارك في بطولة "البرنس"، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوار، رحاب الجمل، محمد حاتم، وريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي يتولى إخراج المسلسل، وهو التعاون الثالث بين محمد رمضان و"سامي"، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وفيلم «جواب اعتقال».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]