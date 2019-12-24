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«ارتفاع الكوليسترول».. للجلوس طويلا آثار جانبية

الجلوس لفترات طويلة يسهم في جعلك أكثر تأثيرا بالمشكلات الصحية المزمنة خاصة الاكتئاب، كما وجدت أغلب الدراسات نفس الصلة عندما حلل الباحثون نتائج عشرات الاشخاص
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
اضرار الجلوس طويلا
اضرار الجلوس طويلا
عند النظر إلى حياتنا اليومية، فالعمل يأخذ الكثير من الوقت، كما تعتمد أغلب المهن في العصر الحالي على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر من أجل إنجاز المهام، وإذا كنت تعتقد أن الجلوس طويلا أمرا جيدا بدلا من الوقوف فأنت مخطيء. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية البسيطة وتتبع أسلوب حياة خاطيء، فعليك معرفة أنه إذا كنت لا تستطيع التحكم في جلوسك الطويل في العمل فعليك اتباع أساليب أخرى في حياتك. غالبا ما تكون في حاجة إلى التحفيز لاستثمار جلوسك على المكتب بطريقة صحيحة، خاصة عند علمك بأن الجلوس طويلا يزيد المشكلات الصحية.
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الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

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دراسة حديثة: مجفف اليدين ينقل البكتيريا

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الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

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