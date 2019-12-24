«ارتفاع الكوليسترول».. للجلوس طويلا آثار جانبية

الجلوس لفترات طويلة يسهم في جعلك أكثر تأثيرا بالمشكلات الصحية المزمنة خاصة الاكتئاب، كما وجدت أغلب الدراسات نفس الصلة عندما حلل الباحثون نتائج عشرات الاشخاص

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

عند النظر إلى حياتنا اليومية، فالعمل يأخذ الكثير من الوقت، كما تعتمد أغلب المهن في العصر الحالي على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر من أجل إنجاز المهام، وإذا كنت تعتقد أن الجلوس طويلا أمرا جيدا بدلا من الوقوف فأنت مخطيء. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية البسيطة وتتبع أسلوب حياة خاطيء، فعليك معرفة أنه إذا كنت لا تستطيع التحكم في جلوسك الطويل في العمل فعليك اتباع أساليب أخرى في حياتك. غالبا ما تكون في حاجة إلى التحفيز لاستثمار جلوسك على المكتب بطريقة صحيحة، خاصة عند علمك بأن الجلوس طويلا يزيد المشكلات الصحية.

إبطاء عملية التمثيل الغذائي تقول نيكيت سونبال، أخصائي أمراض الباطنة والجراحة الهضمية، إن الجاذبية تعتبر عاملا رئيسيا في الطريقة التي ينتقل بها الغذاء من خلال الجهاز الهضمي، كما يعتقد خبراء الصحة أنها السبب في بطء عملية الهضم عند الجلوس بعد تناول الأكل بدلا من المشي، وذلك حسبما ذكر موقع Best Life. ولسوء

إبطاء عملية التمثيل الغذائي



تقول نيكيت سونبال، أخصائي أمراض الباطنة والجراحة الهضمية، إن الجاذبية تعتبر عاملا رئيسيا في الطريقة التي ينتقل بها الغذاء من خلال الجهاز الهضمي، كما يعتقد خبراء الصحة أنها السبب في بطء عملية الهضم عند الجلوس بعد تناول الأكل بدلا من المشي، وذلك حسبما ذكر موقع Best Life.

ولسوء الحظ، فإن الجلوس لفترات طويلة يؤثر على الأيض ليس فقط بعد تناول الوجبة ولكن على مدار اليوم، فعليك أن تعرف أنه كلما زادت عدد ساعات جلوسك انخفضت كمية السعرات الحرارية التي يمكن حرقها، ولكن عند وقوفك أو الحركة لمدة ساعة قد يساعد في حرق 40 سعر حراري وذلك حسب الوزن والعمر ونوع الشخص.

سرعة إصابتك بالمشكلات الصحية



توضح كازار دجفاهرين، المسؤولة عن المركز الطبي أن الجلوس لفترات طويلة يسهم في جعلك أكثر تأثيرا بالمشكلات الصحية المزمنة خاصة الاكتئاب، كما وجدت أغلب الدراسات نفس الصلة عندما حلل الباحثون نتائج عشرات الأشخاص.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان



يرتبط الجلوس طويلا بخطر الإصابة بالسرطان، حيث كشف بحث نشر في مجلة المعهد القومي للسرطان أنه مع كل زيادة في الجلوس تصل إلى ساعتين، يتعرض الأشخاص لخطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 10%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 8%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 6%.

التعرض للسكري من النوع 2



وفقا لدراسة نشرت في عام 2013، فإن الساعات التي يقضيها الشخص في الجلوس يمكن أن تطور من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، خاصة عند الجلوس لأكثر من 4 ساعات يوميا، حيث كشفت الدراسة التي أقامها الباحثون على مجموعة من الأفراد أن الجلوس لمدة 4-6 ساعات يوميا زاد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 12%، والجلوس لمدة 6-8 ساعات زاد من الخطر بنسبة تصل إلى 19%.

ارتفاع ضغط الدم



أشارت سانجي باتل، أخصائي أمراض القلب، أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم، وهذا يرجع إلى الطاقة المنخفضة في الجسم، حيث يشكل الجسم الطاقة في شكل دهون تعمل على تحرير هرمونات الإجهاد في الجسم.

إذا كان الجلوس طويلا أمرا ضروريا لكنه يزيد من ضغط الدم، فيجب عليك التحرك وممارسة أنشطة بسيطة لتقليل مستويات ضغط الدم التي قد تسبب مشكلات صحية أخرى.

ارتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية



يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشكلات التي تشكل عامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، وكشف الباحثون عن نتائج نشرت في مجلة الطب والدواء والرياضة، تكشف أن الجلوس طويلا بسبب القيادة ومشاهدة التليفزيون علامة على إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن إذا قمت ببعض الأنشطة فيمكن خفض ضغط الدم وانخفاض معدلات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول



خلال دراسة نُشرت في عام 2015، كشفت أن قضاء وقت طويل على المكتب مرتبطا بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار الذي يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي لها دور في التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة في النهاية، وللتخلص من مستويات الكوليسترول السيء يجب إجراء الفحوصات باستمرار.