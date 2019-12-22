نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

تحرير:أمينة محمود ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

محمد مجاهد نائب وزير التعليم

بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم زيادة مدارس التأسيس العسكري من 27مدرسة إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في تغيير المناهج وتحولها لتعمل بمنهجية الجدارات، قائلا: «لدينا 105 مدارس قائمة مناهجها على بناء الجدارات، وسيزيد العدد خلال العام المقبل لـ400 مدرسة». وكانت