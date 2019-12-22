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نائب وزير التعليم: زيادة مدارس التأسيس العسكري العام المقبل

تحرير:أمينة محمود ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
محمد مجاهد نائب وزير التعليم
محمد مجاهد نائب وزير التعليم
بعد تجديد الثقة باستمراره نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أنه في خدمة الوطن والتعليم ومعلميه، مشيرًا إلى أنه مستمر في عمله وفقا للخطة المعدة لتطوير التعليم التي تهدف إلى تحول المناهج نحو خدمة سوق العمل وإنشاء هيئة لجودة برامج التعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إنشاء أكاديمية للتعليم الفني تختص بتدريب المعلمين. وأضاف مجاهد في تصرحاته لـ«التحرير» أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم زيادة أعدادها إلى 21 مدرسة خلال العام المقبل، بدلا من 11 مدرسة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم زيادة مدارس التأسيس العسكري من 27مدرسة إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في تغيير المناهج وتحولها لتعمل بمنهجية الجدارات، قائلا: «لدينا 105 مدارس قائمة مناهجها على بناء الجدارات، وسيزيد العدد خلال العام المقبل لـ400 مدرسة». وكانت
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نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

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التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

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نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
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