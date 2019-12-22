رياضة

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

كوميديان المستطيل الأخضر فتح قلبه للتحرير وتحدث عن ذكرياته وأسراره في الملاعب.. بدا مبتسمًا خلال حديثه عن مواقفه التي لاتنسى ولا تخلو من الضحكات
تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
مدحت فقوسة
مدحت فقوسة
«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
«التحرير» التقت أحد نجوم الكرة المصرية، للحديث عن ذكريات الماضى، ومواقفه التى لا تُنسى وفترة المرض التى تعرض لها، وإلى نص الحوار..   بدايته مع الكرة «بدأت لعب الكرة فى ناشئى المصرى، وكنت هدافًا لفريقى، وفى موسم (1964-1965) كنت فى الثانوية العامة، ولعبت بطولة المدارس الثانوية
اقرأ المزيد
بنى سويف-البنك الأهلى

المظاليم.. البنك الأهلي يخطف الصدارة وفوز الألمونيوم

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني سويف بهدف نظيف، جاء عن طريق إسلام سولاري، ليرتقي البنك إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بني سويف الذي يحتل المركز الثاني. وفاز فريق الألمونيوم على ديروط بهدفين لهدف، سجل محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد، وأهدر ميدو ركلة جزاء للألومنيوم، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
الاتحاد-الافريقي‎

كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ عن فتح الاستبدال: نريد تعويض 100 مليون

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتراضه على فكرة فتح استبدال اللاعبين المصابين والغائبين لظروف قهرية في قوائم فرق الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تايم سبورتس»، قائلًا: "نحن أكثر من تضررنا منذ البداية، رأينا واضحًا منذ البداية واعترضنا على القرار، لكن في النهاية التزمنا بلوائح اتحاد الكرة، ومن الصعب جدا جدا فتح الاستبدال الآن، وإذا حدث ذلك سنطلب الحصول على تعويض من اتحاد الكرة، لأنه من أقر بذلك من البداية، وكان سببًا في استغناء الأهلي عن بعض اللاعبين".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]