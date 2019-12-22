جريمة

السيطرة على حريق محدود في مبنى وزارة الخارجية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
حريق محدود في أحد طوابق مبنى وزارة الخارجية، أدى إلى انطلاق أجهزة إنذار الحريق داخل المبنى، وأعقب ذلك تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي، التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية التي تتعلق بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى، وفقًا لما صرَّحَ به المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وأضاف حافظ، في بيان له مساء اليوم، أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، داخل مبنى الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، وجار التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق، والوقوف على أسبابه. وكان حريق قد شب داخل محل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء وتسببت في حالة
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السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

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