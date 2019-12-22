أمطار ورياح.. الأرصاد: انتظروا «96 ساعة» من الطقس السيئ

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

طقس بارد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، إذ ذكر بيان صادر عن الهيئة أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة،