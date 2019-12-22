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أمطار ورياح.. الأرصاد: انتظروا «96 ساعة» من الطقس السيئ

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
طقس بارد
طقس بارد
توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، إذ ذكر بيان صادر عن الهيئة أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة،
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خالد-الجندي (4)

خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
شوقى-علام

المفتي: جماعات الإسلام السياسي كابوس مزعج للعالم بأسره

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العلم والثقافة ضرورة في تشكيل وعي الإنسان وتقدم ورقي الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها في شتى المعارف والعلوم، إذ قال علام خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية: «نجتمع اليوم لبحث قضية ما يُطلق عليه مشروع (الإسلام السياسي) الذي شغل بال العلماء والمفكرين والكتاب المعاصرين، وذلك منذ نشوء هذه الظاهرة وحتى يومنا هذا».
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
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طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
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