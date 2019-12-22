الأزهر: نعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي

تحرير:محمد فتحي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

الشيخ صالح عباس _ وكيل الأزهر

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فضيلة الشيخ مهاجري زيان سيفان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، إذ قال عباس إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تقوم على حفظ المنهج الإسلامي الوسطي ونشر رسالته إلى كل الشعوب، لإظهار الصور الحقيقية للإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي حضاراتهم الإنسانية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر ترتكز على مراعاة التعددية الفكرية، واحترام الآراء وكفالة حق الآخر في الاختلاف، وترسيخ التنوع والتأكيد عليه من خلال الانفتاح على الثقافات المعاصرة.

وأكد عباس أن الأزهر يعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف التي ترسخ لقيم الوسطية والاعتدال والعيش المشترك بين جميع البشر باختلاف عقائدهم، مشيرًا إلى دور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر ثقافة الحوار وقيم السلام والتسامح بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات، والتي ترجمتها