سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر: نعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي

تحرير:محمد فتحي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
الشيخ صالح عباس _ وكيل الأزهر
الشيخ صالح عباس _ وكيل الأزهر
استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فضيلة الشيخ مهاجري زيان سيفان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، إذ قال عباس إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تقوم على حفظ المنهج الإسلامي الوسطي ونشر رسالته إلى كل الشعوب، لإظهار الصور الحقيقية للإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي حضاراتهم الإنسانية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر ترتكز على مراعاة التعددية الفكرية، واحترام الآراء وكفالة حق الآخر في الاختلاف، وترسيخ التنوع والتأكيد عليه من خلال الانفتاح على الثقافات المعاصرة.
وأكد عباس أن الأزهر يعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف التي ترسخ لقيم الوسطية والاعتدال والعيش المشترك بين جميع البشر باختلاف عقائدهم، مشيرًا إلى دور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر ثقافة الحوار وقيم السلام والتسامح بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات، والتي ترجمتها
اقرأ المزيد
خالد-الجندي (4)

خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
شوقى-علام

المفتي: جماعات الإسلام السياسي كابوس مزعج للعالم بأسره

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العلم والثقافة ضرورة في تشكيل وعي الإنسان وتقدم ورقي الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها في شتى المعارف والعلوم، إذ قال علام خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية: «نجتمع اليوم لبحث قضية ما يُطلق عليه مشروع (الإسلام السياسي) الذي شغل بال العلماء والمفكرين والكتاب المعاصرين، وذلك منذ نشوء هذه الظاهرة وحتى يومنا هذا».
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
تربية -اطفال (3)

حملة «جنة»: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كيان نفسي متماسك

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة جديدة لحملة «جنة»، التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال، تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر ، و عدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته».
احمد-الطيب (3)

الطيب: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف في مقدمة أولوياتنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف. في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضي الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: نولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير التغطية التأمينية لجميع طلابنا

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، إذ قال الطيب، إن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع طلاب الأزهر، في مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن كفالتهم حال تعرض أيٍّ منهم للحوادث أو الوفاة، مطالبًا المسؤولين بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر بضرورة إنشاء إدارة تابعة لهم بجميع المناطق الأزهرية، لتصل خدماتها لكافة الطلاب دون تمييز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]