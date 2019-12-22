جريمة

حبس زوجة شادي محمد وشقيقها وآخرين 3 سنوات

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
شادي محمد
شادي محمد
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته. ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب، وإتلاف ممتلكاته الخاصة. وفي وقت سابق، تسلمت النيابة التحريات التي أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره، وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به، حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، وقد تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها.
حرر بالواقعة المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول، وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق. واتهم شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر اللاعب السابق محضرا بقسم شرطة مدينة
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