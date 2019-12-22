رياضة

المظاليم.. البنك الأهلي يخطف الصدارة وفوز الألمونيوم

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني سويف بهدف نظيف، جاء عن طريق إسلام سولاري، ليرتقي البنك إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بني سويف الذي يحتل المركز الثاني. وفاز فريق الألمونيوم على ديروط بهدفين لهدف، سجل محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد، وأهدر ميدو ركلة جزاء للألومنيوم، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
وخطف فريق بترول أسيوط فوزًا ثمينًا من نظيره تليفونات بني سويف بهدفين لهدف، سجل محمد كمال ومصطفى شلبي هدفي البترول، فيما سجل محمود علاء هدف التليفونات الوحيد، ليرفع البترول رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة عن بني سويف صاحب المركز الخامس. وفاز الإعلاميين على الفيوم بهدفين لهدف، سجل
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حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
الاتحاد-الافريقي‎

كاف تعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية، للمرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة السمراء عن عام 2019. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم ، ويمثل مصر في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا والذي حصد لقب الكونفدرالية مع القلعة البيضاء، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية علي التوالي.
محمد صلاح

صلاح ينافس ماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي في عام 2019، وشهدا القائمة النهائية تواجد 3 لاعبين هم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز، وكان صلاح قد فاز بلقب الكرة الذهبية في العاميين الماضيين في أفريقيا على حساب ساديو ماني والجابوني إيمريك أوباميانج، واللذان حلا في التريب الثاني والثالث على الترتيب في كلا النسختين، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.
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الاسماعيلي

الإسماعيلي يسعى لإسقاط الإعلاميين في الكأس

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام الإعلاميين، ضمن مواجهات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عمرو عابدين، ويعاونه الثنائي هشام طلب ومحمد سعيد، بينما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى- بني سويف (5)

عبدالحفيظ: حققنا المطلوب من مباراة بني سويف ومستعدون للهلال

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر. وقال عبد الحفيظ إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف، أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع.
الأهلى- بني سويف (6)

مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي يستطيعون الفوز بالدوري

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه لاعبوه أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من المسابقة، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، لينتظر الفريق الأحمر، الفائز من مباراة إنبي ونظيره الترسانة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء، قائلًا: "قدمنا شوط جيد أمام الأهلي، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات على لاعبي فريقي".
الأهلى- بني سويف (1)

فايلر: بني سويف إعداد لمواجهة الهلال.. والأداء طبيعي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على فريق بني سويف، والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط الأول ولكن الشوط الثاني الأداء تحسن بشكل إيجابي نتج عنه الفوز بثلاثة أهداف. وأضاف فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه خاض مباراة اليوم بشكل مختلف بعد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا طوال الفترة الماضية، ليكون الجميع مستعد لمباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.
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