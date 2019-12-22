المظاليم.. البنك الأهلي يخطف الصدارة وفوز الألمونيوم

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

فريق البنك الأهلي

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني سويف بهدف نظيف، جاء عن طريق إسلام سولاري، ليرتقي البنك إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بني سويف الذي يحتل المركز الثاني. وفاز فريق الألمونيوم على ديروط بهدفين لهدف، سجل محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد، وأهدر ميدو ركلة جزاء للألومنيوم، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وخطف فريق بترول أسيوط فوزًا ثمينًا من نظيره تليفونات بني سويف بهدفين لهدف، سجل محمد كمال ومصطفى شلبي هدفي البترول، فيما سجل محمود علاء هدف التليفونات الوحيد، ليرفع البترول رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة عن بني سويف صاحب المركز الخامس. وفاز الإعلاميين على الفيوم بهدفين لهدف، سجل